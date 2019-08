CDU bittet Bildungssenatorin Scheeres zum Rapport

Berlin. Die Erwartungen im Berliner Abgeordnetenhaus waren hoch, der Titel des CDU-Antrages knackig: „Schulplatzkrise. Kitakrise. Bildungskrise. Senatskrise. Was macht Bildungssenatorin Scheeres eigentlich beruflich?“ Als Parlamentspräsident Ralf Wieland (SPD) den vorlas, musste selbst die Senatorin grinsen, die im angriffslustigen roten Jackett auf der Regierungsbank saß. Alle Fraktionen wollten kurzfristig in der Aktuellen Stunde zum Thema Bildung sprechen. Zu holprig war der Schulstart verlaufen, an dem gleich zu Beginn ein Hilferufe des Landeselternausschusses kam: So kann es mit Berlins Schulen nicht weitergehen! Zu viele Probleme. Dann noch das Chaos mit den zusätzlich mangelnden Schulplätzen bis 2021/22. Erst hieß es von der Senatsbildungsverwaltung: 26.000 fehlen noch. Dann plötzlich: hurra, es sind doch nur 9500. Die Verärgerung, schlecht informiert worden zu sein, sitzt bei den Abgeordneten tief. Also musste Senatorin Sandra Scheeres (SPD) zum Rapport.

Doch die Diskussion blieb lau. Zwar sprach der bildungspolitische Sprecher der FDP, Paul Fresdorf, unterhaltsam von einer „Schlummertaste“, die Scheeres nach jeder Krise erneut drücke. Und überhaupt: kostenloses Schulmittagessen, gratis BVG-Ticket, Schulbücher umsonst – das sei nicht der richtige Focus. „Sie verwechseln Sozialpolitik mit Bildungspolitik“, warf er der Senatorin vor. Die konterte später, die Opposition habe kein Herz für sozial Schwache. Für die CDU trat der Fraktionsvorsitzende Burkard Dregger auf, nannte Scheeres eine „noch Bildungssenatorin“ und verlangte vom anwesenden Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD), nun endlich beim Thema Bildung das Heft in die Hand zu nehmen. Doch der schaute kaum von seinem Platz hoch.

Am angriffslustigsten wirkte noch Maja Lasic (SPD), deren Partei ja mit Scheeres am stärksten unter Druck stand. Sie machte beim Thema Schulbauoffensive einen Bezirk wie Steglitz-Zehlendorf dafür verantwortlich, dass manches so schleppend verlaufe. Und ließ nicht unerwähnt, dass dort die CDU in der Verantwortung sei. „Wer hat die Hausaufgaben nicht gemacht. Sie ahnen es: Steglitz-Zehlendorf“, sagte sie. Dort musste zuletzt eine neue Container-Lösung für einige Schulen gesucht werden, weil die ursprüngliche Bestellung durch größere Maße zu teuer geworden war.

Der dortige Schulstadtrat Frank Mückisch (CDU) reagierte, nachdem er am Telefon von Lasic’ Angriffen erfuhr, genervt. „Ich bin es total leid“, sagte er – und meinte die parteipolitischen Scharmützel. „Die Eltern wollen einfach eine Lösung.“ Egal von wem. Daran arbeite er hart. Es sei an der Zeit, endlich mit den Grabenkämpfen aufzuhören. Grabenkämpfe, mehr war es auch nicht im Parlament. Geändert hat diese Aktuelle Stunde sicherlich nichts.