Mehr als 80 Anträge für Landesförderung in der Lausitz

Cottbus. Mehr als 80 Antrage auf Landesförderung in der Lausitz sind in den vergangenen zwei Wochen gestellt worden. "Jede einzelne Initiative ist ein Beitrag zur Strukturentwicklung der Lausitz und stärkt das Wir-Gefühl", erklärte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Donnerstag. Für 22 Projekte stehen rund 700 000 Euro zur Verfügung. Unter anderem haben mehrere Fördervereine, ein Heimat- sowie ein Feuerwehrverein Förderung beantragt. Die einzelnen Initiativen werden mit bis zu 50 000 Euro gefördert. Die Anträge kamen aus den Landkreisen Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße und der Stadt Cottbus. Neue Projektideen können ab 1. Januar 2020 eingereicht werden.