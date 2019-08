Polizei-Notruf 110: Jetzt Freizeichen statt Warteschleife

Die Polizei Berlin hat Konsequenzen aus den zahlreichen Beschwerden über die Erreichbarkeit des 110-Notrufs gezogen und vorübergehend die Bandansage und die damit verbundene Warteschleife abgestellt.

Wenn der Notruf ab sofort gewählt wird, wird ein Freizeichen zu hören sein, bis das Gespräch angenommen wird, teilt die Polizei mit. Anruferinnen und Anrufer sollen unbedingt in der Leitung bleiben, damit ihnen schnell geholfen werden kann.

Nur wenn im Ausnahmefall die Verbindung abbricht oder ein Besetzt-Zeichen ertönt, sei ein erneuter Anruf bei der „110“ erforderlich.

Notruf arbeitet derzeit in provisorischen Räumen

Hintergrund der Maßnahme sind Bauarbeiten in der Einsatzleitzentrale und damit verbundene technische Schwierigkeiten. Die Notrufannahme der Polizei Berlin muss aufgrund einer Dachsanierung in der eigentlichen Notrufzentrale seit 18. Juni und noch bis voraussichtlich Anfang September in einem technisch eingeschränkten Ausweichquartier arbeiten.

Bei der Annahme von Notrufen war es daher zuletzt zu Problemen gekommen. Hilfesuchende warteten zum Teil mehrere Minuten in der Warteschleife und drangen nicht zu den Mitarbeitern vor. Andere Anrufer wurden aus der Warteschleife geworfen und mussten erneut anrufen.

Die Abschaltung der Bandansage und der Warteschleife soll dazu führen, dass der 110-Notruf wieder rund um die Uhr schnell und zuverlässig erreichbar ist.