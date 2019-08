Biermeile in Berlin: Männer verletzen Frau mit Bierkrug - 1500 Euro Strafe

Berlin. Es muss hoch hergegangen sein, als David H. und seine Freunde aus Potsdam am Abend des 4. August 2018 auf der „Biermeile“ in Friedrichhain auf eine Gruppe junger Damen trafen. Einvernehmlich verlief dieses Treffen nicht, am Ende musste einer der Frauen eine klaffende Kopfwunde im Krankenhaus genäht werden. Und H. bescherten die Ereignisse eine Anklage mit mehreren Vorwürfen.

Am Donnerstag stand der 35-Jährige vor dem Amtsgericht Tiergarten, angesichts des Verlaufs der Verhandlung traf die Richterin eine salomonische Entscheidung.

Junggesellenabschied auf Berliner Biermeile: Angeklagter beschimpfte Frauen

Die Truppe aus Potsdam wollte auf der „Biermeile“ einen Junggesellenabschied feiern. So sehr sich die Herren auch ins Zeug legten, bei den junge Frauen kamen sie irgendwie nicht zum Zug. H. soll das zum Anlass genommen haben, die Frauen als „Sch….. Lesben“ zu beschimpfen.

Eine der Damen verbat sich das, worauf der Inhalt eines Bierkruges in ihrem Gesicht landete. Der Bierkrug selbst fand seinen Weg an den Kopf einer weiteren Frau, die den bedrängten Freundinnen zu Hilfe eilte.

Während die Verletzte von Rettungskräften behandelt wurde, wandten sich ihre Freundinnen an eine in der Nähe stehenden Gruppe von Polizisten. Denen gegenüber bezeichneten sie David H. als den Täter. Als die Beamten H. darauf ansprachen, drehte dieser erst richtig auf.

Festnahme auf Biermeile als "Angriff auf Menschenrechte"

„Er hat sich sehr unkooperativ verhalten“ formulierte ein Beamter als Zeuge in der Verhandlung den Auftritt des Angeklagten. Ein Kollege wurde deutlicher: „Er hat ständig laut herumgeschrien und sich gewehrt. Die Beamten mussten daraufhin etwas robuster vorgehen, was H. als Angriff auf seine Menschenrechte wertete."

„Wenn ihr euch mit mir anlegen wollte, habt ihr keine Chance, ich bin Leistungssportler“, soll der 35-Jährige gesagt haben. Und den Beamten zudem gedroht haben, er kenne hochrangige Personen in Berlin - die Rede war dabei unter anderem vom Regierenden Bürgermeister. In jedem Fall würden die Beamten ihr Handeln noch bereuen.

Die Beschimpfungen und Attacken auf die Frauen bestritt der Angeklagte, der in Kleidung und Auftreten auch nicht unbedingt den Eindruck eines Pöblers und Schlägers machte. Womöglich sei es einer seiner Freunde gewesen.

Verfahren eingestellt - 1500 Euro Schmerzensgeld

Auch die Aussagen der beteiligten Frauen brachten da keine restlose Aufklärung. Eine Zeugin war sicher: H. sei der Täter. Eine Zweite glaubte, in H. den Täter zu erkennen, die Dritte war sich nicht sicher und die Vierte konnte sich gar nicht erinnern.

Der Angaben der Polizisten dagegen waren klar und glaubhaft. Auch H. räumte ein, womöglich etwas Unschönes zu den Polizisten gesagt zu haben. Die Biermeile, die Feierlaune, der Alkohol, da sei womöglich einiges zusammen gekommen.

Am Ende der Verhandlung entschied die Richterin: Das Verfahren gegen David H. wird eingestellt. Der 35-Jährige zahlt 1500 Euro Schmerzensgeld an die verletzte Frau.