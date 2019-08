Diesel-Fahrverbote in Berlin sorgen für Schilderwald

Weil die Schilder angefertigt werden, verzögert sich die Einführung der Dieselfahrverbote. Hunderte Schilder werden in Berlin montiert

Umwelt Diesel-Fahrverbote sorgen für Schilderwald in Berlin

Berlin. Der in Berlin ohnehin schon unübersichtliche Schilderwald wird in den kommenden Wochen erheblichen Zuwachs bekommen. Allein in Mitte werden mehr als 200 neue Schilder aufgestellt, die die Autofahrer auf die neuen Dieselverbotszonen aufmerksam machen sollen. Darunter auch zwei Meter hohe Schilder und Infotafeln, die schon weit vor dem Beginn der eigentlichen Fahrverbotszone die Fahrer älterer Dieselfahrzeuge darauf aufmerksam machen sollen, dass sie sich eine andere Fahrstrecke suchen müssen.

Zunächst jedoch bringt die aufwendige Beschilderung den Besitzern älterer Diesel-Pkw einen Aufschub. Sie können doch noch länger als ursprünglich gedacht ungestört durch Berlin fahren. Grund dafür ist die Bestellung und Anfertigung der Verbotszonen-Schilder, teilten die Bezirke von Durchfahrverboten betroffenen Bezirke Mitte und Neukölln der Berliner Morgenpost mit. „Das sind Sonderanfertigungen, deshalb holen wir gerade Angebote ein, bis wann die Schilder geliefert werden können“, teilte ein Sprecher des Bezirksamts Neukölln mit. „Das dauert eben ein bisschen.“

Ähnlich sieht die Situation in Mitte aus. Das Straßen- und Grünflächenamt befinde sich derzeit in der Auswertungsphase der vorliegenden Angebote. „Aufgrund der von den Lieferanten angekündigten Lieferzeiten von vier bis sechs Wochen nach Beauftragung ist nicht mit einem Montagebeginn vor Anfang Oktober zu rechnen“, hieß es aus dem Bezirksamt Mitte.

Die vom Senat beschlossenen Diesel-Fahrverbote gelten nun voraussichtlich frühestens ab Anfang Oktober. Erst dann soll das Durchfahren bestimmter Streckenabschnitte in der Innenstadt für Diesel-Pkw und –Lkw bis einschließlich Abgasnorm EURO 5 untersagt sein.

Diesel dürfen acht Zonen nicht mehr durchfahren

Um die Luftqualität zu verbessern, hatte der Senat acht Durchfahrverbotszonen für Dieselfahrzeuge beschlossen. Die Abschnitte liegen im Bezirk Mitte auf der Straße Alt-Moabit zwischen Gotzkowsky- und Beusselstraße und auf der Stromstraße zwischen Bugenhagen- und Turmstraße. Die Brückenstraße ist zwischen Köpenicker Straße und Holzmarktstraße tabu, die Friedrichstraße zwischen Unter den Linden und Dorotheenstraße. Für die Leipziger Straße gilt ein Verbot zwischen Charlottenstraße und Leipziger Platz. Die Reinhardtstraße dürfen ältere Diesel zwischen Charitéstraße und Kapelleufer nicht passieren. In Neukölln ist die Silbersteinstraße zwischen Hermann- und Karl-Marx-Straße betroffen sowie die Hermannstraße zwischen Silberstein- und Emser Straße.

Hinzu kommen neue Tempo-30-Zonen für insgesamt 59 Straßenabschnitte auf 33 Straßen. Um auf all die Maßnahmen hinzuweisen, ist ein wahrer Schilderwald nötig. Von den knapp 200 zusätzlichen Verkehrszeichen in Mitte sind 69 Informationsschilder über die nahende Verbotszone sowie die Verbotsschilder selbst. Hinzu kommen 75 Tempo-30-Schilder sowie 28 Tempo-50-Kennzeichen, die die Abschnitte mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde wieder aufheben.

Der Bezirk Neukölln plant fünf größere Informationsschilder sowie etwa 20 Schilder am Beginn der Durchfahrverbotszonen. Hinzu kommen 40 Kennzeichen für Tempo-30- und -50-Bereiche.

Umwelt- und Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) hatte bei der Präsentation des Luftreinhalteplans hervorgehoben, mit diesen Sperrungen flächendeckende Fahrverbotszonen für Dieselautos vermieden zu haben. Berlin sei durch Gerichtsentscheidungen zum Handeln gezwungen, die Emissionen von Stickoxiden zu senken. Nur 2,9 Kilometer des Straßennetzes seien nun für ältere Diesel tabu. Das bedeutet jedoch auch: Umgerechnet kommt auf nur 30 Meter Dieselverbotszone ein Schild, das darauf hinweist oder den Beginn des Abschnitts markiert.

Umständlich gestaltet sich auch die Montage der etwa zwei mal 0,8 Meter großen Informationstafeln. „Die Schilder sind riesig und haben eine hohe Windlast“, sagte Mittes für Straßen- und Grünflächen zuständige Stadträtin Sabine Weißler (Grüne). Sie könnten nicht an bestehenden Laternenmasten angebracht werden, es müssten zusätzliche Pfähle aufgestellt werden. „Die brauchen Betonfundamente“, sagte Weißler.