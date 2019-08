Bauen wird immer teurer: Diese Projekte vertagt der Berliner Senat

Berlin hat so viel Geld wie noch nie seit dem Mauerfall. Aber den Doppelhaushalt 2021/22 aufzustellen, wird dadurch keineswegs leichter als in Zeiten knapper Kassen. Reichte in der Epoche des „Sparen, bis es quietscht“ ein „Nein“ des Finanzsenators Thilo Sarrazin, um Ausgabenwünsche abzublocken, haben die schwarzen Zahlen erhebliche Begehrlichkeiten geweckt.

Nach Jahren des Sparens gibt es Geldbedarf fast überall. Damit tut sich Matthias Kollatz in den laufenden Beratungen für den nächsten Doppelhaushalt 2020/21 nun sehr viel schwerer als sein sparsamer Vor-Vorgänger. Der SPD-Finanzsenator der rot-rot-grünen Koalition verfolgt aber auch mit Überzeugung eine andere Linie. „Er sieht sich eher als Ermöglicher“, sagt ein Haushaltsexperte.

Die anhaltend sprudelnden Steuereinnahmen und anhaltend niedrigen Zinsausgaben auf Berlins Schuldenberg haben Kollatz Spielräume gegeben, an die lange Jahre nicht zu denken war. Dennoch stoßen die Finanzpolitiker jetzt an ihre Grenzen. Selbst in einem Haushalt, der 2020 das erste Mal mehr als 30 Milliarden Euro Ausgaben vorsieht und der 2020 um acht Prozent wächst, lassen sich nicht alle Projekte unterbringen.

Investitionsvorhaben mussten verschoben werden

Einige große Investitionsvorhaben hat der Senat verschoben. Das ergibt sich aus der „Baumittelliste“, mit der die Stadtentwicklungsverwaltung über den Stand ihrer Vorhaben berichtet. So beginnt die Instandsetzung der Komischen Oper nicht schon 2020, sondern erst 2022. Die ersten 40 Millionen Euro für dieses auf insgesamt 227 Millionen Euro kalkulierte Projekt waren nicht im Plan unterzubringen. Der auf 360 Millionen Euro veranschlagte Bau der Zentral- und Landesbibliothek am Halleschen Tor beginnt in seinen ersten vorbereitenden Arbeiten erst im Jahr 2023. „Aufgrund neuer Prioritäten“, wie es in der Baumittelliste heißt.

Auch das archäologische Fenster am Roten Rathaus kommt später. Nutzer des Sportforums Hohenschönhausen müssen länger auf ein neues Funktionsgebäude warten, und die Feuerwehr erhält nicht schon ab 2020 eine neue Wache in Alt-Friedrichsfelde. Die Philologen der Humboldt-Universität müssen ebenso länger in den alten, nicht sanierten Räumen klarkommen wie die Physiker der Technischen Universität. Die Modernisierung der Haftanstalten Tegel und Moabit erfolgt zwei Jahre nach dem geplanten Start. Das Technikmuseum muss vorerst ohne ein neues Eingangsgebäude zurechtkommen.

Feuerwehr muss länger auf neue Wachen warten

Die Feuerwehr muss länger auf neue Wachen in Alt-Friedrichsfelde und Oberschöneweide warten. Und die Häftlinge in den Gefängnissen in Tegel und Moabit werden noch länger mit den Verhältnissen aus dem 19. Jahrhundert leben müssen. Insgesamt schiebt der Senat Bau-Investitionen von einer knappen Milliarde Euro nach hinten.

Nur in einem Fall, dem Umbau des Flughafenterminals in Tegel für die Beuth-Hochschule, hat die Entscheidung nichts mit fehlendem Geld oder veränderten Schwerpunkten zu tun. Das Gebäude wird frühestens 2021 nach der Eröffnung des BER zur Verfügung stehen. Der Bau kann also erst 2022/2023 beginnen.

Gleichzeitig werden viele laufende Vorhaben teurer als geplant, wie aus der „Baumittelliste“ der Senatsbaudirektorin Regula Lüscher hervorgeht. Das liegt oft an den insgesamt steigenden Baukosten, die Lüscher mit 2,7 Prozent pro Jahr für den Hochbau angibt.

Aber nicht immer erklärt die hohe Nachfrage nach Bauleistungen den Kostenanstieg. So wird die gemeinsame Leitstelle der Feuerwehr und der Polizei an der Gallwitzallee in Steglitz statt der noch 2017 geschätzten 100 Millionen Euro nun 50 Millionen Euro mehr kosten. Von den 150 Millionen Euro entfallen nach den Worten eines Sprechers der Innenverwaltung 100 Millionen auf den Baukörper und 50 Millionen auf die technische Ausstattung.

Erhebliche Kostensteigerungen gibt es auch bei der laufenden Sanierung des Theaters an der Parkaue in Lichtenberg. Der zweite Bauabschnitt der Kinder- und Jugendbühne war 2016 auf 20,7 Millionen Euro geschätzt worden. Inzwischen gehen die Planer aber von 34 Millionen Euro aus.

Kostensteigerungen in Höhe von 240 Millionen Euro

Die meisten Kostensteigerungen lassen sich jedoch weitgehend mit höheren Rechnungen von Baufirmen und Architekturbüros begründen. Viele Planungen sind schon mehrere Jahre alt, dementsprechend sind die Kostenschätzungen überholt. So wird die Grundsanierung des Instituts für Chemie der Freien Universität in zwei Bauabschnitten um 26 Millionen Euro teurer, das Gesamtvorhaben wird jetzt mit 132 Millionen Euro angegeben. Auch das neue Mathematik-Gebäude der Technischen Universität wird laut Baumittelliste 100 statt 82 Millionen Euro kosten. Die Grundinstandsetzung des Hauptgebäudes der Humboldt Universität Unter den Linden steht mit 51 statt wie bisher 46 Millionen Euro auf der Liste.

Insgesamt summieren sich die ursprünglich geplanten Kosten für die Bauprojekte auf der Liste auf rund 760 Millionen Euro. Die erwarteten Mehrkosten liegen bei 240 Millionen Euro.

Warten auf die neue Steuerschätzung

„Der Haushalt ist deutlich enger gestrickt als früher“, sagt der Linken-Finanzexperte Steffen Zillich. Das heißt, der Senat hat in seinem Entwurf schon die meisten Reserven ausgeknautscht. Aus Sicht der Koalitions-Fraktionen ist das problematisch. „Wir können fast nichts mehr draufsatteln“, sagt Daniel Wesener, haushaltspolitischer Sprecher der Grünen. Beim letzten Doppelhaushalt hatten die Fraktionen im Vergleich zum Senatsentwurf noch 250 Millionen Euro umverteilt. Diesmal strebt SPD-Chefhaushälter Torsten Schneider noch 150 Millionen an.

Die genauen Spielräume werden aber erst im November bekannt, wenn die neue Steuerschätzung vorliegt. Angesichts der schwächelnden Konjunktur dürften die Einnahmeerwartungen aber eher begrenzt ausfallen. Bliebe also das Umverteilen im Haushalt, um eigene Prioritäten zu setzen. Aber das ist schwierig, denn das meiste Geld ist festgelegt durch politische Entscheidungen der Koalition wie etwa den neuen Nahverkehrsplan, die Schulbauoffensive oder die Wohnungsbauförderung.

Größtes Ausgaben-Plus: die höheren Gehälter

Maßgeblicher Ausgaben-Faktor sind die steigenden Personalausgaben. Im kommenden Jahr werden sie erstmals bei mehr als zehn Milliarden Euro liegen. 2016 waren es noch 7,8 Milliarden. Die Zahl der Mitarbeiter wächst, und sie verdienen nach den vereinbarten Tarifsteigerungen deutlich mehr Geld. Auch mit den Investitionen geht es nach oben. Oft sind die Annahmen zur Realisierung von Bauprojekten jedoch zu optimistisch. Weil sich Planungen verzögern, wird das eingeplante Geld nicht komplett genutzt. Das ist auch 2019 wieder so, wie Kollatz selbst jetzt im Senat dargestellt hat.

Trotz des Rekordetats für 2020 wollte der Finanzsenator einen Kunstgriff anwenden, um die vielen Investitionswünsche seiner Senatskollegen befriedigen zu können. 400 Millionen Euro sollten vorab aus dem erwarteten Jahresüberschuss von 2019 über den Sonder-Investitionsfonds Siwana (Sondervermögen Infrastruktur für die wachsende Stadt und Nachhaltigkeit) verteilt werden.

Das gefiel vor allem dem grünen Koalitionspartner im Hauptausschuss nicht. Offensichtlich, so die Befürchtung der Haushaltspolitiker von SPD, Grünen und Linken, hatte Kollatz einigen Senatskollegen in den regulären Haushaltsberatungen eben doch Wünsche abgeschlagen, die er nun über den Sonderfonds erfüllen wollte.

Für 2019 werden 1,3 Milliarden Euro plus erwartet

Kollatz rechnet für das Jahr 2019 wieder mit einem Plus von 1,3 Milliarden Euro. Und das, obwohl er bereits 1,4 Milliarden Euro in einem Nachtragshaushalt aus dem Etat 2018/19 herausgezogen hatte. Mit der Hälfte der Überschüsse aus den jeweiligen Haushaltsjahren speist die Koalition ihre Investitions-Spardose Siwana. Dort liegen inzwischen 3,9 Milliarden Euro. Immer noch strömt mehr Geld in den Fonds hinein als die 300 Millionen Euro, die 2019 nach Kollatz´ Prognose für Bau- und andere Investitionen abfließen. Alle Versuche, nicht ausgegebenes Geld für andere Vorhaben einzusammeln, sind bisher gescheitert.

Die Haushaltspolitiker von SPD, Grünen und Linken sehen hier den größten Kritikpunkt an der Finanzpolitik des Senats. Anstatt die nicht abgerufenen Haushaltstitel einzusammeln und „Luft aus dem Etat zu lassen“, habe Kollatz noch einmal draufgesattelt, heißt es. Das führe dazu, dass er nun vor kommenden Sparrunden warnen muss, wie es der Senator jüngst bei der Vorstellung der Finanzplanung getan hatte.

Grünflächen, Wohnungsankauf und Personalzulage

Wenn wiederholt am Ende eines Jahres zwei Milliarden Euro oder sogar mehr übrig bleiben, dann habe das mit der angestrebten „Haushaltswahrheit und -klarheit“ nichts zu tun. De Facto verteile der Senat das Geld nach eigenen Prioritäten, das Parlament als Haushaltsgesetzgeber werde dabei übergangen.

Ehe das Abgeordnetenhaus im Dezember den Doppelhaushalt beschließen kann, müssen die Koalitionsfraktionen noch einige strittige Punkte klären. Die Grünen wollen mehr Geld für die Pflege von Grünflächen. Die Linke pocht darauf, mehr Geld für den Ankauf von Wohnhäusern einzuplanen und die Genossenschaften zu subventionieren, wenn sie Vorkaufsrechte für die Bezirke wahrnehmen.

Vor allem die von der SPD im Senatsentwurf verankerte Berlin-Zulage von 150 Euro monatlich für jeden Beschäftigten sorgt für Debatten. Die Grünen drängen darauf, diesen Bonus zum Teil in Form einer BVG-Monatskarte zu gewähren. Die SPD will hingegen lieber Geld austeilen und vermittelt derzeit nicht den Eindruck großer Verhandlungsbereitschaft. Die Sozialdemokraten müssten auch nichts mehr fordern im Parlament, heißt es von Grünen und SPD. Ihre wichtigsten Wünsche seien schon im Senatsentwurf enthalten.