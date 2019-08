Wetter in Berlin: Sommer legt eine Pause ein

In den nächsten Tagen sollen Wolken und Regen das Wetter in der Region bestimmen. Nachts kühlt es bis auf acht Grad ab.

Berlin. Auf strahlenden Sonnenschein müssen die Berliner und Brandenburger erst einmal verzichten. Für die kommenden Tage hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) viele Wolken und leichte Regenschauer vorausgesagt. Der Grund: Von Westen greifen die Ausläufer eines von Schottland zur Nordsee ziehenden Tiefs auf die Region über.

Nach Temperaturen von 21 bis 23 Grad am Mittwoch werden in der Nacht zu Donnerstag Tiefstwerte zwischen acht und zehn Grad erwartet. Am Donnerstag soll es zunehmend stark bewölkt bis bedeckt sein. Von leichtem Regen am Morgen wird ab dem Mittag ein Übergang zu wechselhaftem Schauerwetter erwartet bei Temperaturen zwischen 21 und 25 Grad.

"In den nächsten Tagen klettern die Temperaturen langsam wieder hoch", sagte eine DWD-Sprecherin. Sommerlich heiß wird es zwar nicht. Am Sonnabend werden aber immerhin wieder Temperaturen zwischen 24 und 27 Grad erwartet.

Wetter in Berlin: Niederschlags-Defizit noch lange nicht ausgeglichen

In Berlin und Brandenburg habe es bislang nicht genug geregnet, um das Niederschlagsdefizit aus dem Vorjahr auszugleichen, so ein Sprecher. Es werde voraussichtlich noch einige Jahre dauern, bis sich die Böden - bei ausreichend Niederschlag - erholen.

Der Sommer zeigte sich bisher in Brandenburg sehr trocken. So hat es in Potsdam den Angaben zufolge seit Monatsanfang nur 0,6 Liter je Quadratmeter geregnet. Aufgrund von niedrigen Wasserständen in Potsdamer Gewässern darf bis auf Weiteres kein Wasser mehr aus Flüssen, Seen, Kanälen und Gräben gepumpt werden.

Wie die Landeshauptstadt mitteilte, fließt durch die Flüsse Havel und Nuthe wegen der seit Juni anhaltenden Temperaturen und geringen Niederschläge derzeit weniger Wasser als gewöhnlich. Die Verfügung gilt bis zum 30. September. Verstöße, beispielsweise zur Bewässerung von Grundstücken, können mit Geldbußen bis zu 50 000 Euro bestraft werden.