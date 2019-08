Potsdam berät über Ausrufung des Klimanotstandes

Potsdam. Viele Städte haben es schon getan, nun könnte auch Brandenburgs Landeshauptstadt folgen: Die Potsdamer Stadtverordnetenversammlung will heute über die Ausrufung des Klimanotstandes beraten. Einen entsprechenden Antrag hatten die Fraktionen der Grünen, Linken, SPD und "Die Andere" eingebracht. Unter anderem wird darin gefordert, alle an die Stadtverordnetenversammlung oder den Hauptausschuss gerichteten Beschlüsse auf ihre Klimaauswirkungen hin zu prüfen, den Baum- und Grünschutz durch mehr Personal zu stärken sowie den Radverkehr zu fördern. Außerdem soll Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) prüfen, wie die Festsetzung von Klimaschutzzielen in städtebaulichen und anderen Plänen erfolgen kann.

( dpa )