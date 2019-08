Kovac erwartet von Hertha unter Covic "Schritt nach vorn"

Berlin. Bayern-Coach Niko Kovac sieht Hertha BSC beim Bundesliga-Auftakt am Freitag als harten und unbequemen Gegner für sein Team. "Wenn ein neuer Trainer kommt, ist Aufbruchstimmung", sagte Kovac nach dem 3:1-Sieg im DFB-Pokal bei Viertligist Energie Cottbus über seinen ehemaligen Berliner Verein. Kovac hatte von 1991 bis 1996 und dann nochmal 2003 bis 2006 für Hertha BSC gespielt, dabei auch mit dem jetzigen Hertha-Trainer Covic. Beide haben kroatische Wurzeln und sind in Berlin geboren.

Der Cheftrainer des Meisters und Pokalsiegers Bayern wollte nichts über den Feinschliff mit seinem Team vor der Saisoneröffnung am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) in der Allianz-Arena verraten. "Wir können uns in allen Bereichen verbessern. Das werde ich nicht offenlegen, weil mein Freund Ante Covic sehr gut zuhört", sagte Kovac. Auf jeden Fall müsse gegen Hertha die Ballzirkulation angetrieben werden.

"Hertha hat sich sehr gut verstärkt und besitzt einen ausgewogeneren Kader als im letzten Jahr", sagte Kovac und erwartet: "Hertha wird mit Ante Covic eine Schritt nach vorne machen." Auch Covic-Vorgänger Pal Dardai habe einen "guten Job" gehabt, aber jetzt kämen noch die Möglichkeiten für die Berliner durch neues Investorengeld dazu, bemerkte Kovac: "Ich weiß, dass am Freitag ein hartes Stück Arbeit auf uns wartet."