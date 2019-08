Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei.

Kriminalität Nach Hitlergruß: Vorläufige Festnahme in Berlin-Kreuzberg

Berlin. Ein 30 Jahre alter Mann hat in Berlin-Kreuzberg von seinem Balkon verfassungsfeindliche Parolen gerufen. Außerdem habe er den Hitlergruß gezeigt und eine Passantin beleidigt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den Pöbler am Montagabend vorläufig fest, ließen ihn später aber wieder auf freien Fuß. Er muss sich nun unter anderem wegen Volksverhetzung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.