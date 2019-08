Gunnar Lindemann (AfD): Krim-Reisen haben Nachspiel

Wie Recherchen der Berliner Morgenpost ergaben, war der Berliner AfD-Abgeordnete Gunnar Lindemann (AfD) in den vergangenen Monaten mehrfach in den umkämpften Separatistengebieten in der Ostukraine, ließ sich auf Kosten der Wahlkommission einer selbsternannten Volksrepublik als Wahlbeobachter einfliegen.