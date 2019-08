Koffer fällt vom Auto: Schwerer Unfall mit drei Verletzten

Cottbus. Ein Koffer, der von einem Auto herabfiel, hat auf der A13 Richtung in Berlin für einen schweren Unfall mit drei Verletzten gesorgt. Bei Freiwalde kollidierten drei Autos miteinander, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein 77-jähriger Autofahrer, eine 30-jährige Fahrerin und ein Kind wurden mit Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Details zum Unfallhergang gab es laut Polizei zunächst nicht. Auch, von welchem Auto der Koffer herunterfiel, sei noch unklar. Die Autobahn wurde in diesem Abschnitt knapp zwei Stunden voll gesperrt. Das sorgte für einen Stau, der sich bis über die Anschlussstelle Duben hinaus erstreckte.

( dpa )