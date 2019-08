Panda-Babys im Zoo: Berlin bekommt wahrscheinlich süßen Nachwuchs

Berlins Panda-Dame Meng Meng ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 85 Prozent trächtig. Das teilte der Zoo am Mittwochvormittag mit. Eine Geburt könne Ende August, Anfang September anstehen. „Auch wenn es bei Großen Pandas häufiger zu Scheinträchtigkeit kommt, gehen wir bisher zu etwa 85 Prozent davon aus, dass Meng Meng tatsächlich Nachwuchs erwartet“, erklärte Experte Thomas Hildebrandt vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW), das etwa Ultraschall- und Hormonuntersuchungen durchgeführt hat.

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) zeigte sich erfreut: "Die Berliner Tierfreunde drücken die Daumen, dass es am Ende zur ersten Geburt eines kleinen Pandas in Berlin kommt. Das wäre ein großartiger Erfolg für die Bemühungen aller fachkundigen Beteiligten im Berliner Zoo und ein wunderbares Geschenk zum 175-jährigen Jubiläum unseres Zoos", erklärte Müller.

Lesen Sie auch: 175 Jahre Zoo: Berlin feiert seine Arche Noah

Es wäre der erste Panda-Nachwuchs in Berlin

Nachwuchs bei den Großen Pandas – das wäre eine Sensation für Berlin. Es wäre das erste Pandababy, das in der Hauptstadt geboren wird – und das in dem Jahr, in dem der Zoo seinen 175. Geburtstag feiert. Die beiden Pandas Meng Meng und Jiao Qing kamen vor zwei Jahren in den Zoo. Im vergangenen Jahr waren sie noch zu jung für Nachwuchs.

In diesem Jahr haben beide Tiere signalisiert, dass sie bereit sind, sich zu paaren. Im April wurden sie zusammengelassen. Da aber nicht sicher war, ob es tatsächlich geklappt hat, wurde Meng Meng zusätzlich künstlich besamt. Pandas sind zwischen 100 und 160 Tagen trächtig, erst kurz vor der Geburt lässt sich überhaupt feststellen, ob Nachwuchs zu erwarten ist. Die Jungtiere sind nur so groß wie ein Meerschweinchen und auch nicht viel schwerer.

Bärin Meng Meng, was so viel wie Träumchen bedeutet, gilt im Zoo als neugierig, unternehmungslustig, aber auch als kleine Diva. Wenn ihr etwas nicht passt, läuft sie rückwärts. Zurzeit habe Meng Meng aber eher schlechte Laune, fresse wenig und sei unruhiger als sonst, berichtete Zoo-Direktor Andreas Knieriem.

Pandy-Babys sind nicht größer als Meerschweinchen

Einen Panda mit dickem Baby-Bauch werden Besucher nicht zu sehen bekommen. Panda-Junge - zu 50 Prozent sind Zwillingsgeburten möglich - kommen winzig und unreif zur Welt. Sie sind nicht größer als Meerschweinchen, nackt und hilflos. In der Natur würde eine Pandamutter nur ein Junges großziehen, erläuterte Hildebrandt. Denn Bambus als einzige Nahrungsquelle sei extrem energiearm, da gelte es Kräfte zu schonen.

Falls im Zoo Panda-Zwillinge zur Welt kommen, gibt es aber Hightech-Tiermedizin: Chinesische Experten würden für eine erfolgreichen Geburt anreisen, Junge würden hinter den Kulissen in Brutkästen aufgepäppelt, wenn sie nicht bei der Mutter sind - und zusätzlich Milch aus dem Fläschchen bekommen. Erst mit drei Monaten fängt ein kleiner Panda, dem nur langsam ein Fell wächst, an zu laufen. Vorher wäre er auch nicht für Besucher zu sehen.

Jungtiere bleiben laut Vertrag chinesisches Eigentum

Jedes Baby der bedrohten Pandas gilt als wertvoll für die Nachzucht. Jungtiere bleiben laut Vertrag aber chinesisches Eigentum. Einige Pandas würden in ihrer Heimat ausgewildert, auch wenn sie im Ausland geboren wurden, sagte Hildebrandt. „Zur Zeit sind zwei Tiere in diesem Programm. Sie werden mit Satellitenhalsbändern und Drohnen überwacht.“ In freier Wildbahn in China lebten nur noch rund 1860 Große Pandas.

Die Tierrechtsorganisation Peta kritisierte, dass Haltung und Zucht von Pandas in Zoos rein politische und wirtschaftliche Gründe hätten, aber keinen Beitrag zum Artenschutz leisteten. Von weltweit gezüchteten Tieren seien bis 2016 lediglich sieben ausgewildert worden - und nur fünf hätten überlebt.

Meng Meng und Jiao Qing in Sachen Panda-Sex unerfahren

2018 erschien die verspielte Meng Meng dem Zoo noch zu jung für einen Paarungsversuch. In diesem April durften die beiden schwarz-weißen Bären dann zueinander finden - ihr rund zehn Millionen Euro teures Gehege mit Pool und Nebeldüsen hat auch einen Liebestunnel. Allerdings galten die beiden in Sachen Panda-Sex als unerfahren. Um die Wahrscheinlichkeit auf Nachwuchs zu erhöhen, wurde Meng Meng auch künstlich besamt. Denn das Zeitfenster, in dem Panda-Weibchen empfängnisbereit sind, ist mit maximal 72 Stunden im Jahr sehr kurz.

Um überhaupt zu wissen, wie es um eine Trächtigkeit steht, hat Meng Meng von Beginn an in Berlin ein Tiertraining bekommen. Sie lernte, sich auf Kommando hinzulegen, sich den Bauch rasieren und mit angewärmtem Ultraschall-Gel einreiben zu lassen. Eine Narkose ist so nicht nötig. Für die jüngste Untersuchung ließ die missmutige Bärin, 96 Kilo schwer, den Tierärzten allerdings nur 40 Sekunden Zeit. „Sie kommt dann hoch wie ein Klappmesser“, sagt Hildebrandt. Und Bärenkrallen seien nicht ohne. Die behäbigen Pandas, deren Hauptbeschäftigung in Bambus-Mampfen und Schlafen besteht, sind dennoch ein Glücksfall. „Löwinnen würden solche Untersuchungen nicht mitmachen“, sagt Hildebrandt.

Mit etwas Verspätung kam die Lufthansa-Maschine mit den beiden Panda-Bären am Sonnabend in Berlin-Schönefeld an. Die Besatzung ließ eine deutsche und eine chinesische Fahne aus den Cockpit-Fenstern wehen. Foto: AXEL SCHMIDT / REUTERS

Kurz darauf wurden die beiden Transportboxen ausgeladen... Foto: AXEL SCHMIDT / REUTERS

...und es gab den ersten Blick auf die Neu-Berliner. Foto: AXEL SCHMIDT / REUTERS

Ein Flughafen-Mitarbeiter fotografiert Jiao Qing. Foto: Markus Schreiber / dpa

Erster Blick auf einen der beiden neuen Stars im Berliner Zoo: Jiao Qing. Foto: AXEL SCHMIDT / REUTERS



Jiao Qing schnuppert zum ersten Mal Berliner Luft. Foto: DAVIDS/Sven Darmer

Meng Meng schaut sich das Empfangskomitee aus der aufrechten Perspektive an. Foto: DAVIDS/Sven Darmer

Zoo-Direktor Andreas Knieriem und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (re.) vor den Pandabären. Foto: DAVIDS/Sven Darmer

Am Tag zuvor waren die Pandas in Transportkisten in Chengdu in die Maschine verladen worden. Foto: Uncredited / dpa

Ein Blick in den Käfig mit Jiao Qing. Foto: Xinhua / picture alliance / ZUMAPRESS.com



In Berlin beziehen die beiden Pandas im Zoo ein eigenes Gehege, das extra für sie errichtet wurde. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

Tierpfleger Christian Toll wird sich um die Tiere kümmern. Hier steht er in Chengdu in der südwestchinesischen Provinz Sichuan vor einem Pandagehege. Foto: Andreas Landwehr / dpa