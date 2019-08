Berlin bekommt wahrscheinlich ein Panda-Baby

Berlins Panda-Dame Meng Meng ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 85 Prozent trächtig. Das teilte der Zoo am Mittwochvormittag mit. Eine Geburt könne Ende August, Anfang September anstehen. „Auch wenn es bei Großen Pandas häufiger zu Scheinträchtigkeit kommt, gehen wir bisher zu etwa 85 Prozent davon aus, dass Meng Meng tatsächlich Nachwuchs erwartet“, erklärte Experte Thomas Hildebrandt vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW), das etwa Ultraschall- und Hormonuntersuchungen durchgeführt hat.

Es wäre der erste Panda-Nachwuchs in Berlin

Nachwuchs bei den Großen Pandas – das wäre eine Sensation für Berlin. Es wäre das erste Pandababy, das in der Hauptstadt geboren wird – und das in dem Jahr, in dem der Zoo seinen 175. Geburtstag feiert. Die beiden Pandas Meng Meng und Jiao Qing kamen vor zwei Jahren in den Zoo. Im vergangenen Jahr waren sie noch zu jung für Nachwuchs.

Nur wenige Wochen trächtig

In diesem Jahr haben beide Tiere signalisiert, dass sie bereit sind, sich zu paaren. Im April wurden sie zusammengelassen. Da aber nicht sicher war, ob es tatsächlich geklappt hat, wurde Meng Meng zusätzlich künstlich besamt. Pandas sind zwischen 100 und 160 Tagen trächtig, erst kurz vor der Geburt lässt sich überhaupt feststellen, ob Nachwuchs zu erwarten ist. Die Jungtiere sind nur so groß wie ein Meerschweinchen und auch nicht viel schwerer.