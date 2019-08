Bekommt Berlin ein Panda-Baby?

Am Mittwoch will der Zoo das Geheimnis lüften. „Es lohnt sich, einen Pressetermin zu machen“, heißt es.

Kann sich Berlin endlich über Nachwuchs bei den Panda-Bären freuen? Am Mittwochmorgen will der Zoo das Geheimnis lüften. Bis dahin soll es auch noch ein Geheimnis bleiben. „Ich kann Ihnen nichts sagen“, erklärt Zoosprecher Maximilian Jäger auf die Frage, ob Meng Meng nun trächtig sei. „Wir wissen aber mehr als die ganze Zeit vorher“, so der Zoo-Mitarbeiter. Das neu gewonnene Wissen lohne auf jeden Fall, einen Pressetermin am Mittwoch zu machen.

Noch einige Ultraschalluntersuchungen

Spekulationen, dass dann ja wohl klar sei, dass die Paarung erfolgreich war, schiebt Jäger sofort wieder einen Riegel vor. Bis Mittwoch stünden noch einige Ultraschalluntersuchungen an. „Es kann also sein, dass sich unser Wissensstand noch einmal ändert“, sagt Jäger.

Es wäre der erste Panda-Nachwuchs in Berlin

Nachwuchs bei den Großen Pandas – das wäre eine Sensation für Berlin. Es wäre das erste Pandababy, das in der Hauptstadt geboren wird – und das in dem Jahr, in dem der Zoo seinen 175. Geburtstag feiert. Die beiden Pandas Meng Meng und Jiao Qing kamen vor zwei Jahren in den Zoo. Im vergangenen Jahr waren sie noch zu jung für Nachwuchs.

Nur wenige Wochen trächtig

In diesem Jahr haben beide Tiere signalisiert, dass sie bereit sind, sich zu paaren. Im April wurden sie zusammengelassen. Da aber nicht sicher war, ob es tatsächlich geklappt hat, wurde Meng Meng zusätzlich künstlich besamt. Pandas sind zwischen 100 und 160 Tagen trächtig, erst kurz vor der Geburt lässt sich überhaupt feststellen, ob Nachwuchs zu erwarten ist. Die Jungtiere sind nur so groß wie ein Meerschweinchen und auch nicht viel schwerer.