Sponsor Autodoc bringt Bildungsverwaltung in Erklärungsnot

Berlin.. Ein Bericht der „New York Times“ bringt die Senatsbildungsverwaltung in Bedrängnis. Das Blatt berichtet über Unterstützer-Netzwerke der extremen Rechten in Schweden. In einem Teil des Textes geht es auch um den Onlinehändler für Autoersatzteile Autodoc, der auf mehreren rechtsextremen Seiten Werbung geschaltet hatte. Brisant für die Bildungsverwaltung: Autodoc ist auch der Sponsor von 34.000 orangenen Sicherheitswesten für Berliner Schulkinder. Die Westen wurden von der Bildungsverwaltung an die Polizei übergeben, die sie wiederum an Kinder verteilte. Auf der Rückseite der Westen ist das Logo von Autodoc zu sehen.

Eine Sprecherin der Berliner Polizei sagte der Berliner Morgenpost, man habe von den Vorwürfen aus den Medien erfahren, die Verantwortung liege aber bei der Bildungsverwaltung. „Die Senatsverwaltung nimmt derartige Vorwürfe sehr ernst und hat sofort eine gründliche Überprüfung beauftragt“, sagte die Sprecherin der Bildungsverwaltung, Iris Brennberger, auf Nachfrage. Man habe Autodoc um eine Stellungnahme gebeten und den Verfassungsschutz um eine Prüfung gebeten. Die Verteilung der Warnwesten wurde heute bis auf Weiteres unterbrochen. Bisher wurden die Westen nur an einer einzigen Schule an die Kinder übergeben (Schule im Gutspark).

Ein Unternehmenssprecher von Autodoc wies die Vorwürfe unterdessen zurück. Er sagte der Berliner Morgenpost, dass man im Jahr 2017 auf 400 schwedischen Nachrichtenseiten Werbung geschaltet habe. Sechs dieser Seiten hätten einen rechtsradikalen Hintergrund gehabt, wie man im Nachhinein erfahren habe. Man habe die Werbung bereits 2017 auf diesen Seiten gestoppt und neue Qualitätsstandards eingeführt.

Die „New York Times“ berichtet weiter, dass auf versteckten und nicht öffentlich zugänglichen Seiten von Autodoc Inhalte von rechten Nachrichtenseiten zu finden seien. Ein Unternehmenssprecher sagte, dass das Unternehmen in 26 europäischen Ländern aktiv sei und und in 26 Sprachen Inhalte veröffentliche. Dass auf versteckten, nicht öffentlichen Teilen der Seite auch problematische Inhalte seien, könne passieren. Der Unternehmenssprecher verwies darauf, dass es Standard sei, aus Gründen der Suchmaschinen-Optimierung auf einer Seite Artikel zu platzieren, die als eine Art Platzhalter fungieren. Die „New York Times“ zitiert wiederum einen Experten, der dieser Darstellung widerspricht und erklärt, dass Suchmaschinen wie Google dieses Vorgehen eher bestrafen würden. Inzwischen sind die Unterseiten gelöscht.