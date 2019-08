Berliner Tierheim erlebt einen Besucheransturm

Berlin. Kaum öffneten um elf Uhr die Türen, strömten Hunderte Menschen ins Berliner Tierheim in Falkenberg. Das hatte am Sonntag zu seinem alljährlichen Tag der offenen Tür geladen. Im vergangenen Jahr zählten die Veranstalter mehr als 10.000 Besucher. Wie viele es dieses Mal waren, wird erst noch ermittelt. Aber: „Es sind nochmal wesentlich mehr als 2018 und da hatten wir schon eine Rekordbesucherzahl“, sagte Tierheim-Sprecherin Annette Rost. Bis in die späten Nachmittagsstunden sei der Zustrom nicht abgerissen.

Es gebe ein unglaubliches Interesse an Tierthemen, erklärte sich Rost den Andrang. „Das Tierheim wird als interessanter Ort wahrgenommen.“ Sie freue besonders, dass die Vorträge und politischen Podiumsdiskussionen mit so viel Interesse verfolgt worden seien. Aber auch daneben wurde einiges geboten.

So gab es zahlreiche Tiershows wie ein Pitbull-Ballett oder ein Hunde-Parcourslaufen, bei dem sich die Vierbeiner von ihrer besten Seite zeigten. Auf der Hauptbühne gab es außerdem mehrere Theater- und Musikaufführungen. Auf dem Tierschutzbauernhof sorgten Hühner, Gänse, Enten, Schafe, Ziegen, Schweine und Esel vor allem bei den Kindern für Freude. Insgesamt seien rund 110 Mitarbeiter und 80 Ehrenamtliche im Einsatz gewesen, so Sprecherin Rost weiter.

Exotenhaus mit Würgeschlangen, Affen und Echsen ist ein Höhepunkt

Außerdem konnte die 16 Hektar große, grüne und von viel Wasser durchsetze Anlage auf eigene Faust oder bei Führungen erkundet werden. Der Andrang in den Hunde- und Katzenhäusern war groß. Im Schnitt 1400 Tiere werden im Tierheim versorgt, die auf ein neues Zuhause warten.

Auch die Vermittlung lief am Tag der offenen Tür normal weiter. Viele Besucher hielten nach einem neuen Haustier Ausschau. Ein Höhepunkt war dabei das Exotenhaus. Dort leben Affen, Echsen, Schildkröten und einige bis zu 2,60 Meter lange Würgeschlangen, die anonym im Tierheim abgegeben wurden. Die Boas versteckten sich allerdings vor den vielen Schaulustigen in den hintersten Ecken des Terrariums und waren kaum zu sehen.

Thailändische Botschaft sammelt jedes Jahr Spenden

Auch zu Essen gab es einiges – alles selbstverständlich vegetarisch oder vegan. Besonders lang war dabei die Schlange am Stand der Thailändischen Botschaft. „Das ist unser internationaler Partner, der jedes Jahr Spenden für uns sammelt“, sagte Sprecherin Rost. Alle Verkaufserlöse gingen direkt an das Tierheim.

Die Botschaft sei vor drei Jahren mit diesem Angebot auf das Tierheim zugekommen. „Dort gibt es ganz viele sehr tierliebe Mitarbeiter.“ In den vergangenen Jahren hätte auch Botschafter Dhiravat Bhumichitr selbst Essen verkauft, sei jedoch dieses Mal urlaubsbedingt verhindert gewesen.

Insgesamt zieht das Tierheim eine positive Bilanz vom Tag der offenen Tür. Allerdings habe es auch einen weniger schönen Vorfall gegeben, sagte Rost. Ein Besucher habe seinen Hund im Auto auf dem Parkplatz gelassen. „Die Polizei hat den Wagen aufbrechen müssen und das Tier befreit.“ Dabei sei der Hund zwar nicht zu Schaden gekommen. Doch eine solche Situation könne bei diesen Temperaturen nach nur wenigen Minuten lebensgefährlich für Tiere werden.