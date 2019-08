Betrunkene werfen Flasche nach Autofahrer und greifen ihn an

Berlin. Zwei alkoholisierte Männer haben einen Autofahrer in Berlin-Mitte mit Flaschen angegriffen und auf ihn eingetreten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann mit seinem Auto auf der Grunerstraße unterwegs, als auf Höhe der Jüdenstraße eine Gruppe junger Männer eine Flasche in Richtung seines Fahrzeugs warf. Der 55-Jährige stieg aus und ging auf die Gruppe zu, woraufhin ein 21-Jähriger versucht habe, ihn mit einer Flasche zu schlagen. Der Autofahrer konnte den Schlägen am Samstagabend zwar ausweichen, wurde aber auf den Boden gestoßen und verletzte sich am Arm.

Den Angaben nach soll der 21 Jahre alte Angreifer zusammen mit einem ein Jahr älteren Bekannten auf den am Boden Liegenden eingetreten haben. Ein Ehepaar, das helfen wollte, wurde ebenfalls angegriffen, bevor Polizisten die jungen Männer festnahmen.

Eine Alkoholkontrolle ergab beim 21-Jährigen einen Promille-Wert von 0,7, bei seinem Komplizen wurden 2,5 Promille gemessen. Gegen das Duo wurde Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gestellt. Der Autofahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.