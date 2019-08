Btexit: Das sind die Folgen für das Berliner Zollamt

Berlin. „Mr. Hard-Brexit“ nennt sich Boris Johnson, der neue britische Premierminister, gern selbst. Mitglieder der britischen Konservativen haben ihn zum neuen Parteichef gewählt und damit automatisch auch zum Premierminister. Damit wird ein „harter Brexit“ ab dem 31. Oktober sehr wahrscheinlich. Großbritannien wird dann aller Voraussicht nach nicht mehr Teil der Zollunion sein. Für den deutschen Zoll bedeutet das eine deutliche Mehrbelastung.

„Für jedes Hauptzollamt in Deutschland wurden für den Fall eines harten Brexit Notfallmaßnahmen festgelegt. Für diesen Fall stehen beim Hauptzollamt Berlin, nicht nur im Zollamt Schöneberg, zunächst insgesamt 16 zusätzliche Beschäftigte zur Verfügung“, sagte Zollsprecher Michael Kulus. „Zur dauerhaften Kompensation der Mehrbelastungen wurde ein bundesweiter Personalmehraufwand von etwa 900 Stellen ermittelt, der auch im Bundeshaushalt berücksichtigt worden ist.“ Die dann tatsächliche Personalaufstockung für das Hauptzollamt Berlin stehe derzeit noch nicht abschließend fest.

Denn klar ist, ob harter oder auch weniger harter Brexit: Es wird Mehrarbeit auf die Zollbeamten zukommen. „Nach dem Austritt werden alle Warenlieferungen aus oder in die EU abgefertigt werden müssen“, heißt es auf der offiziellen Internetseite des Zolls. Heißt auf Deutsch: England wird dann wie jedes andere Drittland behandelt. Anders als bei EU-Ländern ist man hier streng.

Aber auch ohne den Austritt Großbritanniens aus der EU können sich die Mitarbeiter über mangelnde Arbeit in den beiden Zollämtern in Schöneberg und Marzahn nicht beklagen. „Mit dem Internet und dem Onlinehandel ist der Arbeitsumfang im Zollamt Schöneberg explosionsartig gestiegen“, sagt Zollsprecher Michael Kulus. „Die Zahl der eingehenden Postsendungen geht kontinuierlich nach oben.“ Waren es im Jahr 2017 etwa 82.000 Sendungen, wurden im vergangenen Jahr 90.340 Postsendungen eingeliefert. Die Prognose für das laufende Jahr liegt bei 100.000.

Brexit: Online-Schnäppchen können bei Lieferung teuer werden

Für immer mehr Online-Shopper, die vermeintlich besonders günstige Produkte in Nicht-EU-Ländern bestellt haben, endet die virtuelle Shopping-Tour im realen Leben beim Zollamt Schöneberg an der Kufsteiner Straße. Grund dafür: Für die bestellte Ware fehlen Unterlagen, sie sind falsch deklariert oder sie unterliegen Einfuhrbeschränkungen oder -verboten. Eine Sendung aus einem Nicht-EU-Staat wird in den meisten Fällen im Internationalen Postverteilzentrum in Frankfurt am Main von der Deutschen Post in Empfang genommen.

„Kann die Post aufgrund fehlender Unterlagen die Sendung nicht anmelden, wird diese an das Zollamt weitergeleitet“, erklärt Sprecher Kulus. „Zeitgleich erhält der Empfänger eine Benachrichtigung, dass er die Sendung beim zuständigen Zollamt abholen kann.“ Wenn dann zusätzliche Zollabgaben entrichtet werden müssen, könne aus dem vermeintlichen Online-Schnäppchen ein teurer Einkauf werden, so Kulus. Es gilt: Waren bis zu einem Bestellwert von 22 Euro sind zollfrei, allerdings nicht Alkohol und Tabak. Danach kann es teuer werden – Einfuhrumsatzsteuer, Verbrauchersteuer und mehr. Geschenksendungen sind allerdings bis zu einem Wert von 45 Euro zollfrei.

Und dann gebe es noch die Waren, deren Einfuhr komplett verboten sind. „Die Medikamenteneinfuhr im Postverkehr ist mit Ausnahme – für Apotheken – grundsätzlich verboten“, sagt Zolloberamtsrat Frank Reinicke. Für die Einfuhr von Lebens- und Futtermitteln sowie Bargeld, Edelmetallen, Edelsteinen und Wertpapieren würden ebenfalls strenge Vorschriften gelten. „Auch der Artenschmuggel hat extrem zugenommen“, sagt Reinicke. Nach Ansicht des Leiters der Schöneberger Dienststelle wird der Krokodilledergürtel, der früher am Flughafen eingeschmuggelt wurde, heute im Internet bestellt.

Viel Arbeit bereiten etwa die Produkte aus Fernost, bei denen es sich um Fälschungen oder Nachahmungen handelt. Wenn sich beispielsweise der Markenturnschuh als billiges Imitat entpuppt. „Der Markt der Produktpiraterie ist größer als der Drogenmarkt“, sagt Reinicke. Viele Kunden würden erst im Nachhinein feststellen, dass das bestellte Produkt eigentlich aus Asien oder einem anderen Nicht-EU-Land kommt. Um gefälschte Produkte auch als solche erkennen zu können, besuchen die Zollbeamten regelmäßig Schulungen. „Verfolgt der Absender nachgeahmter oder gefälschter Waren unternehmerische Ziele, dürfen die Waren nicht eingeführt werden“, erklärt Reinicke. „In so einem Fall beschlagnahmen wir einzelne Artikel.“ Auch bei Produkten, die keine CE-Kennzeichnung haben, also den Sicherheitsanforderungen der EU nicht entsprechen, greifen die Zollbeamten zu.

„Ich bin hier schon Stammkunde“ sagt Michael Stark. Er bestellt sich regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel aus Thailand. „Ich bin hier schon bekannt und die Produkte, die ich bestelle sind legal.“ An diesem Vormittag händigt ihm Zollinspektorin Francesca Loer das Päckchen aus Übersee aus. Gemeinsam mit etwa 45 Kollegen arbeitet sie im Zollamt. „Etwa 40 bis 50 Prozent aller Sendungen werden geöffnet oder mit der Röntgenanlage gecheckt“, berichtet sie. „Bei uns unbekannten Produkten oder Verpackungen mit ausländischen Aufschriften nutzen wir die Übersetzerfunktion von Google oder recherchieren im Internet.“

Für eine Frau aus Grunewald und ihre Bestellung im Internet müssen die Beamten länger nachforschen. „Ich habe mir im Internet einen Badezusatz für die Gesundheit aus Japan im Internet bestellt“, sagt sie. „150 Euro habe ich dafür bezahlt.“ Neuland für die Zollmitarbeiter. „Wir wissen noch nicht, um was für ein Produkt es sich handelt, ob die Ware Verboten oder Beschränkungen unterliegt und welche Einfuhrabgaben zu entrichten sind“, heißt es.

Durchschnittlich 300 Sendungen würde man täglich bearbeiten. Neben der richtigen Berechnung der Einfuhrabgaben geht es in Schöneberg auch immer wieder darum, die Einfuhr illegaler Ware zu unterbinden. Reinicke berichtet von Teddybären, die als Geschenk deklariert wurden, aber mit Medikamenten vollgestopft waren.

In einem der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Teil des Gebäudes ist die Zentralstelle für Diplomaten- und Konsulargut. „Diese Abteilung gibt es nur einmal in Deutschland“, sagt Kulus. „Hier überwachen wir die zollfreien Kontingente von Diplomaten sowie die steuerbefreiten Bezugsmengen der Beschäftigten ausländischer Missionen“, erklärt Reinicke. Dazu würden unter anderem die angegebenen Mengen von Zigaretten und Alkohol gehören.

Diplomaten genießen auch die Befreiung von der Besteuerung. Dazu gehören Umsatzsteuer, Energiesteuer, Kraftfahrzeugsteuer und Versicherungssteuer. Dieses Abkommen hat Deutschland im Rahmen der Gegenseitigkeit mit derzeit 132 Staaten getroffen. Eine der Hauptaufgaben der Zentralstelle ist die Erstattung der Energiesteuer für Benzin- und Dieselkraftstoff für Privat-Pkw der Diplomaten und für die Dienstfahrzeuge der diplomatischen Missionen. „Im vergangenen Jahr haben wir insgesamt 1.024.457,74 Euro auf Antrag erstattet“, sagt Reinicke.

