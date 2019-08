Sonnenallee ohne Autos: Demonstration für Verkehrswende

Berlin. Aktivisten haben am Samstag auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln für eine autofreie Stadt demonstriert - und die Straße damit blockiert. Sie fordern etwa die Einführung von Tempo 30 sowie geschützte Radspuren und Vorrang für den Öffentlichen Nahverkehr. Nach ersten Schätzungen nahmen mehrere Hundert Menschen an dem Zug teil.

Irene Dietzel, Co-Initiatorin von autofreiberlin, teilte mit, für Fußgänger und Fahrradfahrer sei die Sonnenallee lebensgefährlich. "Darum warten wir nicht auf die Politik, sondern setzen die Verkehrswende einfach selbst um. Städte wie Madrid, Kopenhagen oder Oslo zeigen, wie eine autofreie Zukunft aussehen kann."

Auf Transparenten hieß es "Verkehrswende sofort!" oder "Klimaneutrales Berlin". Die Blockade der Sonnenallee am Samstag war die vierte Demonstration des Berliner Bündnisses.