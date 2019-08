Streit beim Einchecken: Flug verweigert

Berlin. Bei einem Streit auf dem Berliner Flughafen Tegel soll ein Passagier an einem Check-In-Schalter von einer Mitarbeiterin antisemitisch beschimpft worden sein. Wie die Polizei am Samstag weiter mitteilte, habe die Frau den in Berlin lebenden Spanier am Morgen letztlich vom Flug ausgeschlossen. Der 50-Jährige, der laut Polizei auf die spanische Insel Menorca fliegen wollte, soll von der Frau in englischer und arabischer Sprache attackiert worden sein.

Nach einer Anzeige, die von der Bundespolizei vor Ort aufgenommen wurde, ermittelt nun der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes. Er übernimmt Fälle, in denen ein politisches Tatmotiv vermutet wird oder nicht ausgeschlossen werden kann.