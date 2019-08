Junge überquert Straße und stößt mit Auto zusammen

Berlin. Beim Überqueren einer Straße in Berlin-Alt-Hohenschönhausen ist ein Elfjähriger mit einem Auto zusammengeprallt und dadurch schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestand nicht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach wollte der Junge am Freitagnachmittag mit seinem Fahrrad über die Gehrenseestraße, als er gegen die Beifahrertür eines fahrenden Wagens stieß. Das Kind stürzte und verletzte sich an Kopf und Rumpf. Der Schüler wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen.

( dpa )