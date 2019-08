Freude über den Betten-Boom ist bei Hoteliers getrübt

26 neue Hotels werden in den kommenden Jahren ihre Türen öffnen. Doch der Hotelverband Dehoga fühlt sich gegängelt.

Der Boom ist ungebrochen, auch in den kommenden Jahren werden zahlreiche neue Hotels in Berlin ihre Türen für Gäste öffnen. Damit setzt sich ein Trend fort, denn schon in den vergangenen sechs Jahren erhöhte sich die Bettenanzahl um rund 21 Prozent.

Besonders beliebt ist derzeit bei den Hoteliers Friedrichshain rund um die East Side Gallery. Das Hampton By Hilton East Side Gallery, das Indigo City East Side Gallery und das Schulz-Hotel konnten im vergangenen Jahr fertiggestellt werden. Bis 2021 kommen mit dem Amano Eastside, dem Hotel im Pier und dem nahe der Elsenbrücke gelegenen Hotelhochhaus Agromex drei weitere Hotels hinzu.

Hotelneubauten und Eröffnungen in Berlin

Foto: Babette Ackermann-Reiche / bm infografik

Es sind rosige Zahlen, sowohl für den Senat, der sich über zusätzliche Arbeitsplätze und ein hohes Steueraufkommen freuen kann, als auch für den Berliner Landesverband des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga). Doch bei den Hoteliers ist die Freude getrübt. „Schnell kann der gute Ruf von Berlin zerstört werden und sich der positive Trend in das Gegenteil drehen“, warnt der Verband per Mitteilung.

Woher diese Skepsis, wo Berlin doch bundesweit die höchste Bettenauslastung aufweist und laut der Tourismus-Gesellschaft „visitBerlin“ auf Platz drei der beliebtesten europäischen Reiseziele liegt?

Die Schuld sieht der Dehoga beim Senat. Schon die vor einem Jahr von Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) beschlossene Abschaffung der Hotel-Parkvignetten, mit denen Besucher kostenfrei am Straßenrand parken konnten, sorgte für Aufregung beim Branchenverband. Von „Wettbewerbsverzerrungen durch die unterschiedlichen Laufzeiten“ der Vignetten ist die Rede.

Hotelverband fühlt sich als „goldene Kuh“ behandelt

Auch die Idee der Regierungsparteien für einen Hotelentwicklungsplan ruft beim Dehoga Kopfschütteln hervor. Denn das Ziel des Senats, eine ausgewogenere Hotelverteilung zu erreichen, könnte in stark nachgefragten Bezirken zu einem Baustopp für Herbergen führen. Das Fass zum Überlaufen brachte nun das ebenfalls von Regine Günther geforderte BVG-Zwangs-Ticket. „Die vom Senat aufgestellten Forderungen sind für uns nicht nachvollziehbar“, sagte Thomas Lengfelder, Geschäftsführer des Berliner Dehoga-Landesverbands, der Berliner Morgenpost.

„Im Gegensatz zu Branchen wie der Chemie oder der Automobilität werden wir bei solchen Forderungen nicht einmal gefragt, sitzen nicht mit am Tisch“, kritisiert Lengfelder. Dabei beschäftige die Branche 90.000 Mitarbeiter in Berlin und zahle rund zwei Milliarden Euro an Steuern.

Die Summe an Übernachtungssteuer, die seit 2014 von den Hotels erhoben werden muss, würde sich seit Einführung bis vom Zeitraum von 2014 bis zum Ende des laufenden Jahres auf 270 Millionen Euro belaufen. Dieses Geld fließe direkt in den Senatshaushalt, dennoch gebe es keinen Dialog darüber, wie die Branche in Zukunft gestaltet werden könne, bemängelt Lengfelder: „Da fühlen wir uns wie die goldene Kuh, die nur gut genug zum Melken ist.“

Senatsverwaltung sieht „konstruktiven Austausch“

Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz teilte auf Anfrage mit, dass sie „mit vielen Verbänden, selbstverständlich auch mit der Dehoga, einen konstruktiven Austausch“ pflege. „Nicht in allen Punkten herrscht dabei Konsens. Das erklärt sich aus der Natur der Sache und den unterschiedlichen Interessen“, teilte ein Sprecher mit.

Auch wenn der Dehoga das anders sieht, so ist man beim Hotelverband mit der Entwicklung insgesamt zufrieden: „Der Trend bei den Übernachtungszahlen ist weiterhin positiv, der Umsatz pro verfügbarem Zimmer konnte um knapp fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden“, sagte Lengfelder.