Hotels in Berlin: Mehr als 10.000 neue Betten - der Tourismus-Boom setzt sich fort

Kleiner aber feiner Neuzugang: Das Hotel Amo by Amano an der Friedrichstraße 113 hat 94 Zimmer der Kategorie Vier Sterne.

Der Boom setzt sich fort: Bis 2022 sollen in Berlin 26 Hotels mit annähernd 5450 Zimmern und doppelt so vielen Betten eröffnen.

Berlin. Angesichts der enorm vielen Hotelneubauten, die in Berlin zuletzt an den Start gingen, sprachen Hotellerie-Experten in Berlin schon von einer „Bettenschwemme“. In den vergangenen zehn Jahren hatte die Zahl der Betten um knapp 50.000 zugelegt – auf exakt 146.794 im Jahr 2018 (2008: 97.205). Als dann im vergangenen Jahr erste Häuser in der Hauptstadt ihre Tore schlossen – darunter etwa das noble Swissôtel am Kudamm-Eck sowie das Wyndham Excelsior an der Hardenbergstraße – und die Zahl der Hotelbetten sogar leicht sank, glaubten viele schon an ein Ende des Booms.

Doch der Eindruck trügt: 2019 werden wieder sechs Hotels mit 1000 Zimmern - das entspricht 2000 Betten - neu öffnen, wie aus dem Hotelmarktbericht Berlin 2019 hervorgeht, den das Beratungsunternehmen Dr. Lübke & Kelber jetzt vorgelegt hat. 2020 sollen es sieben Hoteleröffnungen mit etwa 3000 Betten sein. Und für die Folgejahre sind weitere Projekte in Vorbereitung. Bis zum Jahr 2022 sollen insgesamt 26 Hotels mit annähernd 5450 Zimmern und doppelt so vielen Betten eröffnen.

Hotels in Berlin: Nachfrage wächst schneller als das Angebot

Doch von einer Schwemme kann nach Ansicht von Expertin Daniele Bense, Hotel-Expertin bei Dr. Lübke & Kelber, keine Rede sein. Nach Angaben des Reports wurde das Bettenangebot in Berlin von 2012 bis 2018 insgesamt um rund 21 Prozent erhöht, während die Anzahl der Übernachtungen im gleichen Zeitraum überproportional um 47 Prozent stieg. „Seit 2012 kann der Kapazitätsausbau nicht mehr mit der dynamischen Nachfragesteigerung an Übernachtungen mithalten“, so Bense weiter.

In den vergangenen Jahren gab es nur eine deutliche Delle in dieser Entwicklung. In Folge des Terroranschlags vom Breitscheidplatz im Dezember 2016 und der Air-Berlin-Pleite 2017 waren die Übernachtungszahlen im Jahr 2017 zunächst eingebrochen.

Insbesondere dank internationaler Besucher verzeichnete Berlin im vergangenen Jahr mit knapp 33 Millionen Übernachtungen jedoch wieder einen Zuwachs von 5,5 Prozent. Unter den Top-10-Tourismusstandorten in Deutschland belegte die Bundeshauptstadt mit fast einem Drittel aller Übernachtungen somit die Spitzenposition mit deutlichem Abstand vor München (17 Millionen Übernachtungen).

Berlin hat die beste Bettenauslastung unter den Top 10

Die wieder deutlich steigenden Übernachtungszahlen haben auch Auswirkungen die für die Hoteliers so wichtige Bettenauslastung. Diese liegt bei 61,5 Prozent und damit vor München (60,5 Prozent) und Hamburg mit (59,4 Prozent).

Kein Wunder, dass Projektentwickler und Betreiber sich weitere Hotels in der Hauptstadt zutrauen. In diesem Jahr werde sich die Zahl angebotener Betten nur wenig erhöhen, während die Übernachtungen erneut deutlich stiegen. „Die große Lücke zwischen Angebot und Nachfrage wird sich damit weiter verringern und die Auslastungsquote weiter beflügeln“, sagte Bense.

Die meisten Reisenden übernachteten im Bezirk Mitte

Seit 2010 konnte vor allem Mitte den Anteil an Übernachtungen deutlich ausbauen. Vereinte der Bezirk in 2010 noch 35,5 Prozent aller Berliner Übernachtungen auf sich, waren es 2018 bereits 42,4 Prozent – mit knapp 60.000 Betten wurden in Mitte aber auch die meisten Schlafgelegenheiten angeboten. Und Mitte boomt weiter. So hat an der Friedrichstraße kürzlich das Hotel Amo by Amano mit 94 Zimmern eröffnet, dazu kommt noch im September das „The Student Hotel“ an der Alexanderstraße 40 mit 456 Zimmern und im kommenden Jahr das „Barceló“ an der Invalidenstraße (283 Zimmer).

Die geplanten Neubauten konzentrieren sich wie schon in den Vorjahren überwiegend auf den Bereich innerhalb beziehungsweise direkt am S-Bahn-Ring. Ausnahmen sind hier etwa die beiden Hotels, die an der Alexander-Meißner-Straße 2-10 im Business Park Berlin nur wenige Kilometer vom geplanten Hauptstadtflughafen BER entstehen.

So soll das im Bau befindliche Budget-Design-Hotel der Eigenmarke „NinetyNine Hotel“ über etwa 200 Gästezimmer verfügen. Gleich daneben entsteht „the Niu Pax“ mit 168 Zimmern. Beide sollen 2021 in Betrieb gehen. Es zähle nach wie vor eine möglichst hohe Zentralität, verbunden mit einer möglichst hohen infrastrukturellen Anbindung, kommentierte Bense den Trend. „Man spürt jedoch, wenn man sich das Umfeld des BER ansieht, dass auch die Entwickler und Endinvestoren mittlerweile an die Fertigstellung des neuen Flughafens glauben“, sagte sie.

Keine Luxushotels mehr in der Pipeline

Der Großteil aller geplanten Projekte ist im drei- und vier-Sterne-Segment angesiedelt. Im Luxussegment um die fünf Sterne ist dagegen laut Bericht kein einziges Hotel geplant.

Allerdings will Expertin Bense nicht von einer Krise im Luxusbereich sprechen. „Die Schließung des Swissôtel am Kurfürstendamm hatte sicherlich andere Gründe als die Frage nach der Nachfrage nach Luxushotelzimmern in Berlin“, sagte Bense. Das ehemalige Hotel solle zu einer Büroimmobilie konvertieren. Offensichtlich ist dies für den Eigentümer der Immobilie wohl die langfristig wirtschaftlichere Variante. „Die Nachfrage im Luxussegment in Berlin wird aus meiner Sicht konstant bleiben“, ist Bense sicher.

