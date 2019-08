Zumindest hier ist alles geregelt: Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) inmitten von Lichtenberger Erstklässlern, die am Freitag einige der 34.000 Warnwesten für den Schulweg erhielten.

Interview Was sich an Berlins Schulsystem ändern muss

Berlin freut sich über seine Erstklässler: 33.820 sind es dieses Jahr. Für die Schulanfänger beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Doch wie groß stehen ihre Chancen auf Erfolg? Zum Schuljahresbeginn meldete sich ein frustrierter Landeselternausschuss zu Wort. Tenor: Zu viele Schüler der Stadt lernten zu wenig. Daraufhin setzte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) eine Qualitätskommission ein. Wir haben mit deren Vorsitzendem, dem Bildungsforscher Olaf Köller, gesprochen und gefragt, was sich an unseren Schulen ändern muss.

Professor Olaf Köller, Vorsitzender der Qualitätskommission Bildung

Foto: Andreas Laible

Heute ist Einschulung. Viele Eltern machen sich Gedanken – wird mein Kind auch genügend lernen?

Olaf Köller Ich kann die Eltern gut verstehen. Sie machen sich Sorgen um ihre Kinder, manchmal sogar um eine ganze Generation, deren Potenziale man möglicherweise nicht ausschöpft. Aber ich glaube, dass ich den Eltern Mut machen kann. Wir gehen davon aus, dass wir im ersten Halbjahr 2020 Empfehlungen geben können. Also relativ rasch. Dann muss man sehen, wie die Senatorin damit umgeht.

Sie sind Vorsitzender einer Qualitätskommission, die diese Woche von der Senatsverwaltung für Bildung eingesetzt wurde. Wie arbeitet so eine Kommission?

Wir analysieren die Situation und schauen, wo Verbesserungsbedarf ist. So haben wir es zuletzt auch für den Mathematikunterricht an Hamburger Schulen gemacht. Hamburg ist inzwischen, was die Steigerung der Schulqualität angeht, vorbildlich.

Die Ankündigung, eine Qualitätskommission mit Experten und Schulpraktikern einzusetzen, kam ja in Berlin eher überraschend. Für Sie auch?

Ganz überraschend kam es nicht. Ich hatte natürlich die Aufregung verfolgt, die mit dem Berliner Schuljahresbeginn verbunden war, den Sturm der Entrüstung des Landeselternausschusses. Als ich das gelesen hatte, habe ich noch gedacht: Da bin ich mal gespannt, was passiert. Das Tempo, das dann aufgenommen wurde, war aber schon überraschend.

Ganz konkret: Was muss passieren, damit Berlins Schüler in der Breite besser werden? Maßnahmen verkündet werden ja viele – wie zuletzt das 39-Punkte-Qualitätspaket.

Was ich dort sehr begrüße, sind Lernstandserhebungen für die verschiedenen Jahrgänge. Nur: Wenn ich feststelle, dass ich 30 Prozent lernschwache Schüler in der dritten Klasse habe, die eine Lernverzögerung haben, muss ich fragen: Habe ich strukturelle Voraussetzungen und pädagogische Fachkräfte, mit denen ich entsprechend fördern kann? Oder muss ich nachschulen?

Ist es denn wirklich so problematisch, wenn ein Kind in der dritten Klasse deutlich hinterherhinkt?

Ja! Die Schulleistungen in der Grundschule sagen spätere Leistungen vorher. Wir sprechen gerne von kumulierten Defiziten.

Also Defiziten, die sich anhäufen…

Diejenigen, die am Ende der Grundschule schwach sind, wechseln in die Sekundarstufe und können dort nicht anschlussfähig lernen, weil ihnen die Voraussetzungen fehlen. Und ihr Risiko ist dann natürlich sehr viel größer, dass sie die Schule ohne Schulabschluss verlassen werden.

Die Zahl ist ja in Berlin mit fast zwölf Prozent besonders hoch.

Wir haben das Problem in fast allen Bundesländern – unterschiedlich dramatisch natürlich. Überall ist der Prozentsatz derer, die in eine weiterführende Schule wechseln, ohne die Voraussetzungen zu erfüllen, zweistellig. Zwischen zehn und vierzig Prozent. Die Schulen reagieren oftmals aber nicht darauf.

Bei uns ist man stolz auf die „eigenverantwortliche Schule“ – Lehrer dürfen Methoden frei wählen. Wie will man da reinreden?

Wir haben die Erfahrung in Hamburg gemacht, dass Schulen – gerade wenn es um fachlichen Unterricht geht – sich eigentlich mehr Vorgaben wünschen und gar nicht so viel Freiheit möchten. So etwas wie Kernlehrpläne, die verpflichtende Inhalte vorgeben.

Sind die Grundschulen nicht überfordert? Wir haben viele Migrantenfamilien, oft auch arm. Deren Kinder werden häufig mit schlechten Deutschkenntnissen eingeschult.

Man muss tatsächlich früher anfangen zu fördern. Wir müssen endlich akzeptieren, dass die Kitas einen Bildungsauftrag haben. Unser Credo ist: Früh anfangen. Auch das macht Hamburg vorbildlich. Kinder, die bei der Sprachstandserhebung auffallen, gehen in die Vorschule. Wenn solche Kinder für die Schulen trainiert werden, profitieren sie sehr. Nicht nur sprachlich. Auch emotional.