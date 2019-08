Demonstrationen Cannabis-Befürworter ziehen am Samstag durch Berlin

Berlin. Mehrere Tausend Befürworter einer Cannabis-Legalisierung werden am Samstag zur sogenannten Hanfparade in Berlin erwartet. Nach Angaben der Polizei vom Freitag werden rund 8000 Teilnehmer ab 15 Uhr von der Spandauer Straße über die Straße "Unter den Linden" und durch das Regierungsviertel ziehen. Die Veranstaltung beginnt schon gegen Mittag am Alexanderplatz (Spandauer Straße).

Im Vorfeld der 23. Hanfparade erklärte der Berliner Landesvorsitzende von Bündnis90/Die Grünen, Werner Graf: "Wir wollen erreichen, dass Cannabis in Berlin kontrolliert an Erwachsene abgegeben werden darf." Es brauche dringend eine radikalen Wandel in der Drogenpolitik.