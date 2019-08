Fridays for Future in Berlin - Schüler demonstrieren erneut für Klimaschutz

Berlin. Am ersten Freitag nach den Sommerferien hat es erneut Berliner Schüler und Aktivisten zu einem Protest für mehr Klimaschutz gezogen. Ein Vertreter der Organisatoren sprach am Freitag von 500 Teilnehmern im Invalidenpark im Bezirk Mitte. Schon seit vielen Monaten protestieren Schüler dort immer freitags unter dem Motto "Fridays for Future". Auch in den Sommerferien gab es Klima-Demos.

Ihren Ursprung hat die Bewegung in Schweden. Die Schülerin Greta Thunberg begann mit Streiks. Sie ist zur Symbolfigur der Protestwelle in vielen Ländern geworden. Unlängst besuchte sie den Protest in Berlin. Kritiker bemängeln, dass die Schüler während der Schulzeit streiken. Auch in den nächsten Wochen soll es Demos geben, wie es weiter hieß.