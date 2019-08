Jungstörche sammeln sich zum Flug in den Süden

Rühstädt. Es ist alljährlich ein Zeichen für den scheidenden Sommer: "Die Jungstörche sammeln sich zum Flug in die Winterquartiere im Süden", sagte Mareike Müller vom Besucherzentrum des Storchendorfs Rühstädt (Prignitz) am Freitag. Die Elternpaare folgten in etwa zwei Wochen, weil sie sich nach der anstrengenden Brutpflege zunächst noch stärken müssten, erläuterte Müller. In diesem Jahr haben nach ihren Angaben 26 Storchenpaare in Rühstädt gelebt. 16 Paare hätten gebrütet und 32 Jungvögel aufgezogen.

Zwei Jungvögel seien allerdings gestorben, berichtete Müller. "Und es ist möglich, dass noch weitere vor dem Abflug sterben, weil einige Jungvögel noch nicht flügge sind." Grund sei der Nahrungsmangel wegen der großen Trockenheit. "Für die Fütterung der Jungtiere brauchen die Eltern Insekten und Regenwürmer, da gibt es in trockenen Sommern einen großen Mangel", sagte Müller.