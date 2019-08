Das Blaulicht an einem Polizeiauto.

Kriminalität Ermittlungen zu getötetem Mann in Berlin-Grunewald laufen

Berlin. Die Polizei ermittelt weiter zum gewaltsamen Tod eines 51 Jahre alten Mannes in Berlin-Grunewald. Ein neuer Zwischenstand der zuständigen Mordkommission liege allerdings noch nicht vor, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Die Behörde wollte Medienberichte nicht kommentieren, wonach ein Streit um eine Frau zu der Tat in der Nähe eines illegalen Zeltlagers geführt haben könnte. Ebenfalls unbestätigt ist die Angabe der Zeitung "B.Z." (Freitag), dass die Identität des flüchtigen Täters Ermittlern bekannt sei.

Der 51-Jährige war am Mittwochabend leblos neben einer Bahntrasse in der Halenseestraße im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf gefunden worden. Er wies nach Polizeiangaben schwere Verletzungen am Oberkörper auf. Eine Obduktion erhärtete den Verdacht, dass der Mann umgebracht wurde. Medien zufolge soll er erstochen worden sein.