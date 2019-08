Berlin. In Berlin-Marzahn ist ein Kleintransporter ausgebrannt. Sicherheitsmitarbeiter hatten das Fahrzeug mit brennender Ladefläche bei einem Routinegang auf einem Parkplatz in der Eisenbacher Straße entdeckt, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte. Als die Feuerwehr am Donnerstag eintraf, stand das Auto vollends in Flammen und brannte aus. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

( dpa )