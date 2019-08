Mordprozess in Berlin: Fall Georgine Krüger: Mutter spricht als Zeugin vor Gericht

Der Angeklagte vor Beginn der Verhandlung in einem Gerichtssaal.

Mordprozess in Berlin

Mordprozess in Berlin Fall Georgine Krüger: Jetzt spricht die Mutter vor Gericht

Berlin. Der Prozess um den mutmaßlichen Mord an der vor fast 13 Jahren verschwundenen Schülerin Georgine Krüger aus Moabit ist am Freitag fortgesetzt worden. Am vierten Verhandlungstag wurde mit großer Spannung die Befragung der Mutter des damals 14-jährigen Mädchens erwartet.

Vor 13 Jahren verschwand Georgine Krüger (14) in Moabit. Ali K. soll das Mädchen vergewaltigt und ermordet haben.

Foto: Davids/privat/BM Montage / BM

Vesna Krüger erklärt, das Verschwinden von Georgine habe die ganze Familie verändert. Sie leide bis heute unter schweren psychischen Problemen. Auch für die Großmutter und die Geschwister sei die Situation sehr belastend, sagte Georgines Mutter stockend, aber weitgehend gefasst vor Gericht.

Vesna Krüger erzählt auch, dass Georgine eine Vorliebe für körperbetonende Kleidung und Make-Up gehabt habe. Die Mutter fand das nicht gut, das Mädchen habe aber ihre Mahnungen ignoriert. Ihre Tochter sei naiv und gutgläubig gewesen und sei nie auf den Gedanken gekommen, dass das gefährlich einmal gefährlich werden könne, so Vesna Krüger.

Der vorsitzende Richter fragt behutsam aber zielgerichtet nach - auch zu Problemen in der Familie und zu Berichten, Georgine sei von ihrer Mutter geschlagen worden. "Schlagen würde ich das nicht nennen", sagt Vesna K., die "eine oder andere Ohrfeige" räumt sie aber ein.

Nach dem Verschwinden ihrer Tochter habe sie jahrelang Kontakt zur Polizei gehalten, wenn sich etwas Neues ergab. Bis heute habe sie die Hoffnung nicht aufgegeben, dass Georgine noch am Leben sei.

Ali K. soll Georgine Krüger vergewaltigt und dann getötet haben

Vor dem Berliner Landgericht steht der 44 Jahre alte Ali K. Ihm wird zur Last gelegt, im September 2006 das Mädchen aus der Nachbarschaft in den Keller seiner Wohnung gelockt, vergewaltigt und erwürgt zu haben. Die Leiche wurde bis heute nicht gefunden.

Das rätselhafte Verschwinden von Georgine war über Jahre einer der bekanntesten Vermisstenfälle in Deutschland. Erst 2017 waren Kriminalisten durch Funkzellenauswertungen und verdeckte Ermittlungen auf den angeklagten Deutschen mit türkischen Wurzeln aufmerksam geworden.

Der Familienvater muss sich wegen Mordes zur Verdeckung einer anderen Straftat und schwerer Vergewaltigung verantworten. Der seit Dezember 2018 inhaftierte Mann hat im Prozess die Aussage verweigert.

Mehr zum Thema:

Mordfall Georgine Krüger: Anklage offenbart grausame Details

Georgine Krüger: Erster Prozesstag dauert nur wenige Minuten

Fall Georgine Krüger: Anklage gegen Ali K. erhoben