Mehr Kinder sind Opfer von Verkehrsunfällen

Die Zahl der Unfälle, in die Kinder verwickelt wurden, ist im Vorjahr auf 768 gestiegen. Harsche Kritik gibt es an „Elterntaxis“.

Berlin.. Kein Mensch soll im Straßenverkehr sein Leben verlieren, dies ist eine der zentralen verkehrspolitischen Zielstellungen von Berlins rot-rot-grüner Landesregierung. Doch von dem auch als „Vision Zero“ bezeichneten Ziel ist die Hauptstadt noch weit entfernt. Im Gegenteil: 2018 sind im Straßenverkehr 45 Menschen ums Leben gekommen, neun mehr als im Jahr zuvor.

Darauf hat die Sachverständigenorganisation Dekra in ihrem aktuellen Verkehrssicherheitsreport hingewiesen, der am Donnerstag vorgestellt wurde. Besonders bedenklich ist aus Sicht der Experten die Unfallentwicklung bei Kindern im Alter unter 15 Jahren. Demnach ist die Zahl der Verkehrsunfälle, in die Kinder verwickelt wurden, im Vorjahr auf 768 gestiegen. 2016, zum Amtsantritt des rot-rot-grünen Senats, hatte die Polizei mit 691 noch rund zehn Prozent weniger Unfälle mit Kindern registriert. Schon 2017 hatte es einen ersten Anstieg auf 752 Unfälle gegeben. Gleichzeitig stieg dabei auch die Zahl der Kinder, die bei den Unfällen verletzt wurden: von 552 im Jahr 2016 über 594 im Jahr 2017 auf nunmehr 605.

„Die anderen Verkehrsteilnehmer müssen mehr Rücksicht auf die Kleinen nehmen“

„Wir dürfen es nicht einfach so hinnehmen, dass die Zahl der verunglückten Kinder in Berlin das zweite Jahr in Folge angestiegen ist“, sagte Dekra-Experte Mario Schwarz. Wenn die Hauptursachen von Kinderunfällen in Berlin Nichtbeachten des Fahrzeugverkehrs und Fehler beim Einbiegen in den fließenden Verkehr seien, müsse die Schlussfolgerung sein: „Die anderen Verkehrsteilnehmer müssen mehr Rücksicht auf die Kleinen nehmen.“

Er forderte, die Ursachen für das häufig unentspannte und teils aggressive Verhalten vieler Berliner im Straßenverkehr genauer zu untersuchen. Solange sich dieser Punkt nicht ändere, stießen auch die Bemühungen des Senats auf Grenzen. Am „täglichen Kampf auf den Straßen“ habe sich zuletzt nichts geändert, bilanzierte Schwarz. Dies betreffe nicht allein Autofahrer, sondern alle Gruppen von Verkehrsteilnehmern.

Harsche Kritik an „Elterntaxis“ vor Schulen

Besonders drastische Worte fand Schwarz zum Thema „Elterntaxi“. „Vor manchen Schulen spielen sich Szenen ab, bei denen man angesichts der dort praktizierten Rücksichtslosigkeit nur noch den Kopf schütteln kann“, so der Verkehrsexperte. Durch Elterntaxis komme es zu einem erhöhten Aufgebot von Autos in der unmittelbaren Schulumgebung, was wiederum dazu führe, dass sich die Verkehrssituationen für Kinder als noch gefährlicher und komplexer darstellten. Die Gefährdung vor Schulen habe somit ein absolut inakzeptables Maß erreicht.