Berliner als Zombies, Kannibalen und Horror-Clowns gesucht

Sarali Fiedler liegt wie tot auf dem Boden. Sie sieht harmlos aus, trägt eine Art Schuluniform – weiße Kniestrümpfe, ein schwarzes Kleid und eine weiße Bluse. Plötzlich beginnt sie zu zucken und zu grunzen. Immer wieder stößt sie gurgelnde Laute aus, die sich zunächst in ein Schreien, dann in ein wahnsinniges Lachen verwandeln. Sie steht langsam auf, torkelt über die Bühne, kreischt und brüllt und zeigt auf die Zuschauer im Publikum. Schließlich ertönt ein Gong und Applaus. Lächelnd verlässt Fiedler die Bühne.

Die 35 Jahre alte Kellnerin und Hobbyschauspielerin ist Teilnehmerin beim Grusel-Castings, zu dem der Filmpark Babelsberg am Dienstagabend nach Berlin-Mitte in den Quatsch Comedy Club geladen hat. Es ist bereits das zweite dieser Art. Wer überzeugt, hat gute Chancen, im Oktober und November bei den 10. Horrornächten in Potsdam den Besuchern den Angstschweiß auf die Stirn zu treiben.

„Am Anfang war ich ganz schön nervös, aber wenn du weißt, dass die anderen dasselbe machen, wird es schnell entspannt“, sagt Fiedler nach ihrem Auftritt. Ob sie in das Babelsberger Monsterteam aufgenommen wurde, erfährt sie allerdings erst nach der dritten Casting-Runde Anfang September.

„Töten!“: Das meistgeschriene Wort des Abends

Rund 60 potenzielle Nachwuchsmonster aus allen Alters- und Berufsgruppen sind dem Aufruf des Filmparks gefolgt – darunter viele Studenten, aber auch Elektriker, Altenpfleger, Rentner oder Bauzeichner. „Ich mag Horror und stehe einfach gern auf der Bühne“, sagt Casting-Teilnehmerin Thenia Afentoulidou (32). Für ihn sei es hingegen der Reiz, in abnormale Rollen zu schlüpfen, meint Schauspieler Conor Jahn (25). Andere gehen deutlich unbedarfter an die Sache. „Ich bin André, 47 Jahre alt, Taxifahrer und wollte mal sehen, wie ich mich als Monster mache“, sagt einer der Kandidaten, bevor er sich auf die Bühnenbretter legt und laut „Töten!“ schreit – das wohl am häufigsten verwendete Wort dieses Abends.

Die meisten Teilnehmer halten sich an die im Vorfeld spontan gemachte Vorgabe, eine Sterbens- und Wiederauferstehungsszene zu spielen. Einige geben aber auch Darbietungen von Hexen, Vampiren oder Kannibalen zum Besten, die es auf das Fleisch von Kindern oder Blondinen abgesehen hatten. Dabei gilt es, eine dreiköpfige Jury zu überzeugen, die aus Filmparkmanager Lars Reichmann, dem Berlinale-Chefvisagisten Andrej Baranow und der Künstlerin und Entertainerin Tina Knaus besteht.

Darsteller müssen stundenlang in ihrer Rolle bleiben

Maximal drei Minuten Zeit hat jeder Teilnehmer. „Mehr brauchen wir nicht, um zu erkennen, ob da Potential ist und ob es sechs oder sieben Stunden funktionieren kann“, erklärt Baranow. Denn solange dauere ein Auftritt bei den Horrornächten. Währenddessen dürfe man nicht aus der Rolle fallen. Entsprechend brauche es Durchhaltevermögen, Körperbeherrschung und Fitness, sagt Baranows Mitjurorin Knaus. Auch Timing, der Mut, vor Publikum aufzutreten, und Stressresistenz seien gefragt. „Stroboskop, künstlicher Nebel, laute Geräusche – man muss unsere Effekte aushalten können.“ Es seien schon Schreckgespenster nach der ersten Aufführung ausgestiegen, weil die Inszenierung ihre eigenen Urängste geweckt habe.

„Die Darsteller müssen in der Lage sein, beim Besucher ein Kopfkino in Gang zu setzen, so dass die Vorstellung viel schlimmer ist, als das, was sie sehen“, definiert Knaus, was einen guten Horrordarsteller ausmacht. Insgesamt sei sie mit dem Gezeigten beim Casting zufrieden. Wer dabei Talent bewiesen hat, soll im September in der Kunst des Gruselns geschult werden. Neben Stimm- und Spieltraining lernen die Nachwuchsmonster auch, sich selbst zu schminken.

„Der Adrenalinkick beim Erschrecken ist ein tolles Gefühl“

Wie gut das Ergebnis aussehen kann, stellt eine Reihe sogenannter „Altmonster“ unter Beweis. Sie sind bereits länger dabei und als Zuschauer beim Casting dabei. Darunter fällt Anna Dohm besonders auf. Schwarz-rote, verfault aussehende Fleischfetzen hängen vom Gesicht der 26-Jährigen. Erst auf den zweiten Blick erkennt man, dass es sich um eine aufwendig gestaltete Zombie-Maske handelt. Im wahren Leben sei sie Konditorin. „Es macht mir Spaß, in eine andere Rolle zu schlüpfen und der Adrenalinkick beim Erschrecken ist ein tolles Gefühl.“

Dritte Casting-Runde Anfang September

Zu den Horrornächten, die an insgesamt acht Tagen im Oktober und November stattfinden, werden zwischen 25.000 und 30.000 Besucher erwartet. Rund 100 Erschrecker zählt das Team des Filmparks, 100 weitere werden gebraucht. Wer auch noch mitgruseln will, aber die Gelegenheit verpasst hat, bekommt am 2. September noch eine Chance. Denn dann findet das dritte Casting im Filmpark Babelsberg statt. Anmeldungen werden unter horror-casting@filmpark.de entgegen genommen.