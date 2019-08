Pyronale in Berlin: Feuerwerker malen in den Nachthimmel

Das Feuerwerksspektakel „Pyronale“ findet wie in den Vorjahren auf dem Maifeld am Olympiastadion statt.

Am 30. und 31. August findet in Berlin zum 14. Mal die Pyronale statt. Die „World Champions“ der vergangenen Jahre zeigen ihre Kunst.

Berlin. „In diesem Jahr erleben die Besucher die absoluten Cracks der Feuerwerkskunst“, verspricht Gerhard Kämpfe, künstlerischer Direktor der Berliner Pyronale, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz voller Stolz. Wenn sich am 30. und 31. August zum 14. Male die „World Champions“ des Feuerwerks vor dem Olympiastadion im Wettkampf gegenüberstehen, sollen bis zu 60.000 Zuschauer miterleben können, wie der Himmel über Berlin in ein „riesiges Gemälde“ verzaubert wird. Die Zuschauer erwartet 2019 der Wettstreit der „Best of Six“. Siegerteams der vergangen sechs Jahre treten gegeneinander an und versuchen durch kreative Einfälle, Publikum und Jury zu begeistern. Zuletzt gab es 2012 ein solches „Best of Six“.

Die in diesem Jahr teilnehmenden Mannschaften stammen aus Slowenien, Mexiko, Polen, Rumänien, Norwegen und den Niederlanden (Sieger 2018). Zwei der eigentlichen Siegerteams aus Italien und den Philippinen sind verhindert, weswegen man sich zu einem originellen Schritt entschied. Die Idee: Mit dem polnischen Team „Surex“ holte man sich die Titelverteidiger des vergangenen „Best of Six“-Wettkampfes hinzu. Über eine Sonderauslosung – eine „Wildcard“ wie im Sport – darf das slowenische Team zeigen, was es drauf hat.

Bilder, Figuren und Farben in Pflicht- und Kürteil

Die Veranstaltung folgt dabei einem knallharten Regelbuch. Antretende Teams müssen in einer 15-minütigen Choreographie, bestehend aus einer Kür und einem Pflichtteil, mit Feuerwerkskörpern Bilder, Figuren und Formen in den Nachthimmel malen. Der Pflichtteil unterscheidet sich in zwei Abschnitten: eine Minute klassisches Feuerwerk ohne musikalische Untermalung und ein Teil mit einer vierminütigen Musikvorgabe aus dem Stück „Jupiter‘s Path“ von Steve Last.

„Besonders der erste Teil soll veranschaulichen, wie das grafische Repertoire des jeweiligen Teams aussieht“, erklärt Markus Katterle, pyrotechnischer Direktor der Show. Die Farbvorgabe ist dieses Jahr violett und silber. Katterle weiß nach jahrelanger Erfahrung: „Viel Farbe macht noch kein schönes Bild. Die Teams aus Frankreich sind vor allem für ihr ‘Feinzeichnen’ bekannt. Die Süd- und Osteuropäer hingegen lassen es optisch gerne etwas knallen.“

Jury aus Experten und Prominenten

Als Königsdisziplin gilt die anschließende Kür. Die Pyroteams müssen sich aus einer Vorgabe von populären Werken klassischer Komponisten zehn Minuten heraussuchen und dazu ihr Feuerwerk gestalten. Das strenge Reglement sei Garant für eine spannende Show, bekräftigt Kämpfe. „Es geht weniger darum, es nur laut krachen zu lassen. Die Frage ist, kommen die Figuren simultan, passt das Abklingen der Funken zum Klang der Musik, sitzt der Schuss bei entsprechendem Rhythmus, und wie ist die Farbqualität.“

Stattfinden wird das eine Million Euro teure Spektakel auf dem Maifeld am Olympiastadion. Die Berliner Morgenpost ist Medienpartner. Bewertet werden die pyrotechnischen Kunstwerke durch eine hochkarätige Jury aus Fachleuten der Feuerwerksbranche und aus der Promiwelt. In diesem Jahr hat Rudolf Schenker den Vorsitz des Kreativteams, Schenker ist Gründer und Gitarrist der „Scorpions“. Er entpuppte sich in den letzten Jahren als absoluter Feuerwerksfan. „Ich selbst habe die Shows in Venedig gesehen – leider waren die ohne Musik. Das ist mit Berlin gar nicht zu vergleichen. Die Pyronale ist Rock‘n‘Roll in der Luft.“

Sicherheit durch intensiven Brandschutz

Bewerten wird die Jury die Inszenierung nach Kreativität, Farben und Effekten, Synchronisation zur Musik, künstlerische sowie technische Ausführung. Das Publikum hat die Möglichkeit, telefonisch mit abzustimmen und den Tagessieger zu wählen. Die Abstimmung fließt dann zu 30 Prozent in das Gesamturteil ein. Der Gesamtsieger wird am zweiten Abend gekürt. Dotiert ist der Preis mit 3000 Euro und einem Pokal, gestaltet von Designerin Jette Joop.

Was nach den trockenen Sommermonaten bei der Pyronale sein muss: ein perfekter Brandschutz. Um das Areal wird es Tage vorher eine zusätzliche Bewässerung geben, außerdem ist extra in jedem Abschnitt um den Veranstaltungsort ein Brandbeobachter eingesetzt, der im Notfall sofort eingreifen kann. „Wir haben in Zusammenarbeit mit den Behörden, mit Feuerwehr, Polizei und Bezirksamt ausreichende Sicherheitsvorkehrungen getroffen, dass wir den Fans mit Gewissheit sagen können, das Event muss nicht verschoben werden“, versichert Gerhard Kämpfe.

Pyronale: 30., 31. August, ab 20.45 Uhr. Maifeld am Olympiastadion; Anfahrt: U2, S3 oder S9 (Olympiastadion), Bus 104 (Steubenplatz/Neu-Westend), Bus M49 und 218 (Flatowallee). Tickets ab 29 Euro/Tag an Vorverkaufsstellen, unter www.ticketmaster.de oder unter Tel. 01806/999 000 909; für Stammkunden mit Kundennummer auch direkt beim Veranstalter (Tel: 3157 54-13, ticket@pyronale.de); Abendkassen am Ost- und am Südtor des Olympiastadions, 16 bis 21 Uhr. Internet: pyronale.de