Verkehr E-Tretroller: Verleih will mehr Ordnung durch mehr Personal

Berlin. Nach der angekündigten Verschärfung der Regeln für Elektro-Tretroller in Berlin will einer der Verleiher erst einmal selbst für mehr Ordnung sorgen. Bis die geplanten Parkzonen für E-Scooter eingerichtet seien, werde man mehr Personal einsetzen, "um die öffentliche Ordnung und Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu garantieren", teilte das Unternehmen Circ am Donnerstag mit. Die Mitarbeiter stellten zum Beispiel falsch geparkte E-Tretroller richtig ab und klärten Nutzer über die geltenden Regeln auf, hieß es.

In den Apps mehrerer großer E-Tretroller-Verleihfirmen sind das Brandenburger Tor samt Pariser Platz und das Holocaust-Mahnmal inzwischen als Sperrzonen eingetragen. In diesen Bereichen können Nutzer die Ausleihe nicht beenden. Die beiden Sehenswürdigkeiten als Abstellort auszuklammern ist eines der Ergebnisse eines Gesprächs zwischen Verkehrssenatorin, Polizeipräsidentin, mehreren Verleihfirmen und Bezirksbürgermeistern vom Mittwoch.