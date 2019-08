Nach Antiquitäten-Diebstahl: Ermittler stellen Beute sicher

Einen Ermittlungserfolg im Zusammenhang mit einem Diebstahl von Antiquitäten verzeichneten Einsatzkräfte am Mittwoch in einem Juweliergeschäft in Westend und in einer Wohnung in Schöneberg.

Im November 2018 hatten ein 83-Jähriger und seine Frau den nunmehr Beschuldigten hochwertige Möbel zum Kauf angeboten. Nachdem die beiden Männer im Alter von 20 und 53 Jahren sowie zwei weitere, noch unbekannte Personen die Möbel in der...

Auch Elfenbein und ein Zebrafell wurden beschlagnahmt

Im Rahmen der richterlich angeordneten Durchsuchungen am Mittwoch konnte ein Teil der Beute aufgefunden und beschlagnahmt werden. Darüber hinaus wurden im Hinblick auf ein Verstoß gegen das Naturschutzgesetz Pelze, Elfenbein, ein Zebrafell, Schildkröten und ein ausgestopfter Adler beschlagnahmt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.