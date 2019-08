Pistolen, Stockdegen und Bargeld beschlagnahmt: Festnahmen

Berlin. Bei Durchsuchungen in Berlin und Brandenburg sind Pistolen, Stockdegen, ein Gewehr, größere Mengen Munition und Bargeld sichergestellt worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag weiter mitteilten, wurden zehn Objekte in Wedding und den brandenburgischen Orten Groß Glienicke, Teltow und Schönefeld kontrolliert. Bei dem am Mittwoch beschlagnahmten Bargeld handelt es sich laut Angaben um einen vierstelligen Betrag.

Ermittelt werde gegen vier Verdächtige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz und des Kriegswaffenkontrollgesetzes, hieß es. Zwei Männer im Alter von 26 und 38 Jahren wurden festgenommen. Die Staatsanwaltschaft habe Haftbefehle beantragt.