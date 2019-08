Weniger britische Urlauber kommen nach Berlin

Berlins größte ausländische Urlaubergruppe schrumpft. Im ersten Halbjahr 2019 kamen noch 278 500 Briten in die deutsche Hauptstadt, 7,4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mit. Insgesamt wuchs der Strom der Urlauber aber weiter an, das Amt meldete den nächsten Rekord: 6,7 Millionen Gäste (plus 3,8 Prozent) und 16,1 Millionen Hotelübernachtungen (plus 5,3 Prozent). Die meisten Berlin-Besucher kommen noch immer aus Deutschland. Im ersten Halbjahr erkundeten aber auch deutlich mehr Italiener und Spanier in die Stadt, auch die Zahl der US-Touristen wuchs.

( dpa )