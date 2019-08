Notfälle Leichenfund in Berlin-Charlottenburg: Tötungsdelikt?

Berlin. Nach dem Fund einer toten Person in Berlin-Charlottenburg ermittelt die Polizei wegen eines Tötungsdelikts. Der Körper habe in der Halenseestraße neben einer Bahntrasse gelegen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur. Weitere Angaben machte sie zunächst nicht und verwies auf die laufenden Ermittlungen.