Linke: Volksinitiative zu Verhandlungen mit Hohenzollern

Potsdam. Die Linke in Brandenburg will eine Volksinitiative gegen die Rückerstattungsansprüche der Nachfahren des letzten deutschen Kaisers starten. Ziel sei es, "kein Eigentum des Volkes an die Hohenzollern zu verschenken", hieß es am Mittwoch in einer Einladung der Linken zum geplanten Start der Volksinitiative an diesem Donnerstag (10.00 Uhr). Daran wollen neben den Parteivorsitzenden Diana Golze und Anja Mayer die beiden Spitzenkandidaten der Linke für die Landtagswahl am 1. September, Kathrin Dannenberg und Sebastian Walter, teilnehmen.

Die Hohenzollern verhandeln seit langem mit dem Bund und den Ländern Berlin und Brandenburg und fordern die Rückgabe von Kunstgegenständen, ein Wohnrecht im Schloss Cecilienhof oder in zwei anderen Immobilien sowie 1,2 Millionen Euro Entschädigung vom Land Brandenburg. Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) hatte Ende Juli nach ergebnislosen Verhandlungen erklärt, die Hohenzollern hätten sich "mit unannehmbaren Forderungen selbst ins Abseits gestellt".

Daraufhin hatte das Finanzministerium beim Amtsgericht Potsdam den Antrag gestellt, ein Gerichtsverfahren um die Entschädigungsforderungen wieder fortzusetzen. Bei dem 2014 gestarteten und seit 2018 ruhenden Rechtsstreit geht es darum, ob den Hohenzollern eine Entschädigung rechtmäßig überhaupt zusteht. Nach Angaben des Ministeriums muss nun geklärt werden, ob die Hohenzollern dem Naziregime Vorschub geleistet haben.