Ermittlungen in Potsdam: Festnahme nach Tod von 26-Jähriger

Potsdam. Nach dem Tod einer 26-Jährigen aus Brandenburg/Havel hat die Polizei einen 24-jährigen Mann festgenommen. "Der 24-Jährige ist verdächtig, die junge Frau getötet zu haben", bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Markus Nolte, am Mittwoch. Zuerst hatte die "Märkische Allgemeine" (Mittwoch) berichtet. Weitere Einzelheiten wollen Polizei und Staatsanwaltschaft im Laufe des Tages bekannt geben.

Die Frau war am Sonntagabend tot in der Küche ihrer Wohnung in Brandenburg/Havel aufgefunden worden. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben sofort die Fahndung nach dem 24 Jahre alten Mitbewohner der 26-Jährigen aufgenommen. Am Dienstag habe die Polizei im Potsdamer Nuthepark in der Havel nach Beweismitteln gesucht, bestätigte Nolte. Weiter wollte er sich zunächst nicht zu den Ermittlungen der Mordkommission äußern.