Berlin. Ein maskierter Unbekannter hat in Berlin-Weißensee einen Supermarkt überfallen und Geld in unbekannter Höhe erbeutet. Der Räuber bedrohte am Dienstagabend den 21-jährigen Angestellten im Lager des Supermarktes in der Pistoriusstraße mit einer Pistole und forderte Geld, wie ein Polizeisprecher sagte. Über den Hintereingang gelang dem Täter mit den Einnahmen die Flucht. Der Mitarbeiter blieb unverletzt.

( dpa )