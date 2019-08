Mehr Wohnungen sollen im Land Brandenburg enstehen

Potsdam. Im Land Brandenburg sind ersten Halbjahr dieses Jahres Bauanträge für insgesamt 7772 neue Wohnungen gestellt worden - das sind 22,6 Prozent mehr Wohnungen als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte. Dabei sollen 7141 Wohnungen in Neubauten entstehen und 631 durch Um- und Ausbauten in bereits vorhandenen Gebäuden. Die meisten Baugenehmigungen wurden in den Landkreisen Dahme-Spreewald und Oberhavel erteilt.

Die gesamten Baugenehmigungen für Wohnungen und Gewerbe im Land gingen im ersten Halbjahr 2019 leicht zurück - um 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.