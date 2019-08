CDU-Landeschef Wegner will Berlin "auf den Puls fühlen"

Berlin. Der Berliner CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner will der Stadt "auf den Puls fühlen": Am Dienstag startete er in Reinickendorf eine Bezirkstour, die ihn in den kommenden Wochen in alle 12 Bezirke führen soll. "Ich will in die Kieze rein, mir Problemlagen anschauen und zuhören", sagte Wegner der Deutschen Presse-Agentur. Gleichzeitig wolle er sich Dinge ansehen, die gut funktionieren, etwa beim Technischen Hilfswerk in Reinickendorf.

Weitere Impulse für eine programmatische Neuaufstellung der Hauptstadt-CDU verspricht sich Wegner von zwei "Denkwerkstätten" am 15. und 29. August. Dabei handelt es sich um CDU-Regionalkonferenzen, auf denen alle Mitglieder eingeladen sind, mitzudiskutieren. Am 13./14. September schließlich trifft sich der CDU-Landesvorstand zu einer Klausur, um sowohl die Ergebnisse der Bezirkstouren als auch der "Denkwerkstätten" auszuwerten.

"Wir als CDU müssen sehen, wo drückt den Menschen der Schuh", sagte Wegner. Die Menschen wollten keine Ideologien, sondern eine pragmatische Politik mit Lösungen für ihre Probleme. Ein Beispiel sei die Verkehrspolitik: "Wir dürfen nicht zulassen, dass ein Riss durch die Stadt geht zwischen Innenstadt- und Außenbezirken. Da müssen wir ran als CDU."

Der Spandauer Bundestagsabgeordnete hatte im Mai nach einem Machtkampf mit Monika Grütters den CDU-Vorsitz übernommen. Er will die Partei, die in Umfragen momentan ohne realistische Machtoption hinter Grünen und Linken liegt, bis zur Abgeordnetenhauswahl 2021 wieder nach vorne bringen.