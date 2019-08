Schulen Mangel an Tausenden Schulplätzen droht in Berlin

Berlin. Trotz großer Investitionen in den Schulneubau droht in der Hauptstadt ein Mangel an Tausenden Schulplätzen. Im schlimmsten Fall könnten Prognosen zufolge zum Schuljahr 2020/21 mehr als 20 000 Plätze fehlen, wie der Leiter der Steuergruppe der Taskforce Schulbau, Norbert Illiges, am Montag erläuterte. Man sei deshalb dabei, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um das zu verhindern. Temporär könnten Container und Holzmodulbau helfen. Er appellierte zugleich an die Bezirke, beim Bauen den Schulen Vorrang zu geben.

Als Gründe für die drohende Lücke an Schulplätzen nannte Illiges, dass etwa Grundstücksflächen nicht so bereitgestellt werden können wie ursprünglich gedacht. Auch Gutachten verzögerten Bauvorhaben.