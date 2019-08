Igeb: “Ein Armutszeugnis der Verkehrspolitik des Senats“

Berlin. Das neue City-Buskonzept der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) stößt auf harsche Kritik bei Fahrgastvertretern. Die veränderte Führung mehrerer Buslinien würde viele Fahrgäste zu zusätzlichem Umsteigen zwingen und das Problem des unzuverlässigen Busverkehrs speziell in der östlichen Innenstadt nicht lösen. Die Interessengemeinschaft Eisenbahn, Nahverkehr und Fahrgastbelange Berlin, kurz Igeb, forderte am Montag den Senat und Bezirke auf, durch bauliche und verkehrsbehördliche Maßnahmen Rahmenbedingungen zu schaffen, die die BVG nicht zur Zurücknahme oder Veränderung nachgefragter Busangebote zwingt, sondern im Gegenteil eine Ausweitung ermöglicht. „Bis der viele Jahre dauernde Ausbau des Schienennetzes Angebotsausweitungen ermöglicht, müssen die steigenden Fahrgastzahlen in der wachsenden Stadt zunächst insbesondere durch zusätzliche und bessere Busangebote bewältigt werden“, erklärt der Fahrgastverband.

BVG will verspätungsanfälligen Busbetrieb stabilisieren

Die BVG hat, wie berichtet, mit Beginn des neuen Schuljahres die Streckenführung mehrer Buslinien in der Innenstadt geändert und mit dem 300er-Bus auch eine komplett neue Linie gestartet. Während letztere vor allem als Vorzeigestrecke für vermehr von Berlin angeschafften E-Busse dient, soll mit den anderen Änderungen mehr Stabilität in den verspätungsanfälligen Busbetrieb gebracht werden. So verkehrt etwa der TXL-Bus seit Sonntag nur noch zwischen dem Robert-Koch-Platz an der Charité und dem Airport in Tegel. Die BVG will damit erreichen, dass der Zubringerbus so wie im Fahrplan vorgesehen im Abstand von nur sechs Minuten in Richtung Flughafen fährt. In den vergangenen Monaten fuhr der TXL immer wieder mit erheblicher Verspätung und in deutlich größeren Zeitabständen. Nun hat die BVG den aufgrund vieler Staus und Demonstrationen besonders verspätungsanfällige Linienabschnitt zwischen Hauptbahnhof und Alexanderplatz gekappt, die Strecke wird nunmehr vom Bus 245 befahren, allerdings nur noch im Zehnminutentakt.

BVG entwickelte bereits vor drei Jahren Konzept für TXL

Der Fahrgastverband erinnert daran, dass die BVG bereits vor mehr als drei Jahren ein Konzept zur Beschleunigung und Stabilisierung des Verkehrs auf der wichtigen Flughafenlinie TXL durch Busspuren, Halteverbote und Vorrangschaltung an Ampeln vorgelegt hat. „Umgesetzt wurde davon mit Ausnahme von wenigen Metern Busspur in Moabit nichts“, kritisierte jetzt der Igeb-Vorsitzende Christfried Tschepe. Stattdessen sei die Linie TXL fast täglich stundenweise auf dem besonders heiklen Abschnitt in der City Ost eingestellt wurde und die Fahrgäste immer wieder vergeblich auf ihren Bus warteten . Aus Sicht der BVG sei es daher konsequent, die Linie nun erneut zurückzuziehen. Dies sei aber auch ein Armutszeugnis für die Verkehrspolitik des Senats.

Der M48 fährt nur noch bis Potsdamer Platz

Auch die Änderungen für die Buslinien M48 und 200 kommen beim Lobbyverband der Fahrgäste nicht gut an. Seit Sonntag fährt der M48 nur noch bis U-Bahnhof Mohrenstraße in der Nähe des Potsdamer Platzes. Gleichzeitig übernahm die Buslinie 200 durch eine veränderte Linienführung den stauanfälligen Streckabschnitt zum Alexanderplatz über die Leipziger Straße. Viele Fahrgäste müssten dadurch zusätzlich umsteigen, die Busse würden aber stehen weiterhin im Stau, kritisiert Igeb-Chef Tschepe. Zugleich habe es bei der Linie M48 nicht die dringend erforderliche Verdichtung des Taktangebotes auf dem völlig überlasteten Abschnitt in Schöneberg und Steglitz gegen. „Besonders gravierend ist aber, dass mit der Umstellung von einer Metrobuslinie auf eine ‘normale’ Linie schwerwiegende Angebotsverschlechterungen im Nachtverkehr einhergehen würden. Der Berliner Südwesten einschließlich der Landeshauptstadt Potsdam habe jetzt die Direktverbindung zum Alexanderplatz und zu den dort verkehrenden östlichen Nachtbuslinien verloren. Diesen Vorwurf weist die BVG zurück. BVG-Sprecher Markus Falkner verweist auf die Nachtbuslinie N2. Die Busse würden nachts zwischen Zoologischer Garten und Hackescher Markt alle 15 Minuten fahren. Dabei werde auch der Abschnitt zwischen Potsdamer Platz und Alexanderplatz (und parallel zum M48 schon ab U-Bahnhof Bülowstraße) bedient. Mit dem neuen Linienkonzept würden jetzt auch die U-Bahn-Stationen Stadtmitte und Spittelmarkt angefahren, so Falkner.

Linie 300: Im Zickzack-Kurs über „stauanfällige Umwege“

Auch die neue Linie 300, die wie ihre Schwesterlinien 100 und 200 vor allem Sehenswürdigkeiten in der Stadt ansteuert, kommt bei der Igeb nicht gut an. Die neue Buslinie sei „wenig überzeugend“, da sie im Zick-Zack-Kurs durch die City-Ost verkehrt. Sie habe den bisher von der Linie 200 bedienten Abschnitt über die Wilhelmstraße und Unter den Linden übernommen und werde anschließend auf stauanfälligen Umwegen über den Molkenmarkt, Alexanderplatz und Ostbahnhof bis zum S- und U-Bahnhof Warschauer Straße geführt. „Die dringend gebotene Spreequerung über die Oberbaumbrücke, mit der zum Beispiel eine Anbindung an die stark frequentierten Buslinien 165 und 265 am Schlesischen Tor erfolgen würde, unterblieb dagegen“, kritisierte die Igeb.

Nachdem ich zwei Mal mit einer Stunde Reserve wegen des TXL fast meinen Flug verpasst habe, bin ich sehr froh über die Entscheidung. Der Bus ist zu wichtig. — Andreas Sebayang (@AndreasSebayang) August 5, 2019

Bereits seit Monaten sei der Buslinienverkehr der BVG im gesamten Berliner Stadtgebiet durch viele Ausfälle, Verspätungen und große Angebotslücken geprägt, so die Fahrgastvertreter. Nicht selten würden Fahrgäste selbst auf Linien, die im dichten Takt verkehren, mehr als 20 Minuten warten. „Die Busse werden immer langsamer und unzuverlässiger, die BVG muss immer mehr Busse einsetzen, um den Betrieb noch halbwegs aufrecht zu erhalten. Damit fehlen Fahrzeuge und Personal dort, wo sie für eine Angebotsausweitung und Taktverdichtung dringend gebraucht werden, um die deutlich wachsende Zahl an Fahrgästen befördern zu können“, konstatiert die Igeb.

Fahrgastverband fordert Vorrangschaltung und mehr Fahrspuren für Busse

Der Verband fordert den Senat auf, endlich Vorrangschaltungen an Ampeln sowie Busspuren und Buskaps, also auf die Straße vorgezogene Haltestellenborde, eingerichtet werden. Die im Juni erfolgte Ankündigung von Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne), noch in diesem Jahr rund 20 Kilometer Busspuren einzurichten, sei ein überfälliger Schritt in die richtige Richtung – aber nicht ausreichend. Alle mehrspurigen Straßen mit Busverkehr müssten schnellstmöglich eine Umweltspur für Busse und Radfahrer bekommen. „Die fehlenden Maßnahmen des Berliner Senats zur Stabilisierung und Erweiterung des BVG-Busangebotes sind auch deshalb so gravierend, weil vor allem durch Einwohnerzuwachs, Fahrpreissenkungen und mehr Touristen die Fahrgastzahlen in Berlin weiter steigen werden – und nicht zuletzt für den Klimaschutz steigen müssen“, heißt es in dem Igeb-Papier. Der Ausbau des Straßenbahnnetzes und erst recht des S- und U-Bahn-Netzes würden zu lange dauern, um der Nachfrage in den nächsten Jahren gerecht zu werden. Deshalb müssten als „Übergangsangebot“ das Busnetz und das Busspurnetz schnell und umfassend ausgeweitet werden, fordern die Fahrgastvertreter.