Wetter in Berlin: Wetterdienst warnt vor Gewitter

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Dienstagnachmittag eine amtliche Warnung vor Gewitter in Berlin ausgegeben.

Wetter in Berlin

Berlin. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Dienstagnachmittag eine amtliche Warnung vor Gewitter in Berlin ausgegeben. Die Warnung betraf zunächst den Zeitraum bis 16 Uhr. Der DWD schreibt: "Von Westen ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h".

Bis Dienstagabend bestehe eine geringe Wahrscheinlichkeit für einzelne starke Gewitter. Eng begrenzt sei Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter, Wind- und Sturmböen mit 50 bis 70 km/h und kleinkörniger Hagel möglich. Auch in der Nacht halte das Gewitterpotential in der Südhälfte Brandenburgs an.

Immer wieder Regen und Gewitter - Die Woche bleibt durchwachsen

Am Mittwoch kommt es bei wechselnder Bewölkung immer öfter zu Regengüssen, örtlich entladen sich auch zum Teil kräftige Gewitter. Auch im Verlauf der Woche kann es immer wieder mal zu Schauern kommen. Die Höchstwerte liegen dann um 28 Grad.

Am Freitag hatte ein starkes Gewitter für überflutete Straßen und voll gelaufenen Keller gesorgt. Sogar in Erdgeschosswohnungen war das Regenwasser eingedrungen.

