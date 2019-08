Stau auf der A 113

Mit erheblichen Störungen ging es am ersten Tag nach den Schulferien für Autofahrer auf der A113 in die Woche. Zwischen den Anschlussstellen Gradestraße und Oberlandstraße war am Sonntagabend eine Ölspur bemerkt worden. So lief der Verkehr auch am Montagmorgen in Richtung Tempelhof nur auf einer von drei Spuren. Es kam zu erheblichen Staus. Die Zufahrten von Gradestraße und der Oberlandstraße waren gesperrt. Über einen möglichen Verursacher lag bei der Polizei auf Nachfrage nichts vor.