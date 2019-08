Neue Berliner Messe- und Kongresshalle betriebsbereit

Berlin. Auf dem Berliner Messegelände ist eine weitere neue Kongresshalle fertig geworden. Sie soll in zwei Wochen in Betrieb gehen, wie das Unternehmen mitteilte. Bis zu 11 500 Menschen sollen in dem Gebäude Platz finden, das die landeseigene Messe mit dem Namen "hub27" vermarktet.

Der Bau beherbergt eine 10 000 Quadratmeter große Halle und weitere Räume. Die Kapazitäten nahe dem S-Bahnhof Messe Süd werden zunächst als Ausweichfläche benötigt, weil mehrere bestehende Hallen saniert werden sollen. Beim Richtfest vor einem Jahr waren Baukosten in Höhe von 75 Millionen Euro veranschlagt.

Erst 2014 hatte in Sichtweite die Messe- und Kongresshalle CityCube eröffnet. Für das seither stillgelegte Internationale Congress Centrum (ICC) an der Stadtautobahn sucht das Land Investoren.