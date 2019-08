Brandenburg an der Havel. Die Polizei hat eine 26-Jährige in Brandenburg an der Havel tot in ihrer Wohnung aufgefunden. "Derzeit gehen wir von einem Tötungsverbrechen aus", sagte ein Polizeisprecher am Sonntagabend. Tatverdächtig sei ein 24-jähriger Deutscher, der mit der Frau in der Wohnung gelebt habe.

Der Mann sei nicht in der Wohnung gewesen. Die Fahndung nach ihm laufe. Angehörige hatten demnach am Sonntagabend die Polizei alarmiert. Nähere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.